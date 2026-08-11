На Камчатке спасатели выручили тургруппу с детьми, застрявшую у поднявшейся реки
На Камчатке спасатели выручили туристическую группу из 23 человек, застрявшую в окрестностях Мутновской геотермальной станции из-за резкого подъёма воды в реке. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в ночь на 10 августа. Путешественники, которые совершали многодневный пеший поход по горам и речным долинам, не смогли переправиться через водную преграду на реке Мутновская и обратились за помощью к спасателям. Напомним, что среди застрявших туристов были дети.
Специалисты оперативно выехали к месту и утром успешно встретились с тургруппой. К тому моменту её члены все же сумели самостоятельно пересечь брод, однако сочли дальнейший путь небезопасным. Идти по старому маршруту они не могли.
Сотрудники МЧС провели путешественников по другой дороге в обход горной реки, помогая преодолеть ледник и крутые склоны. Все участники похода благополучно добрались до лагеря, медицинская помощь никому не потребовалась.
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