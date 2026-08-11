На Камчатке спасатели выручили тургруппу с детьми, застрявшую у поднявшейся реки

11 августа 2026, 02:58

Фото: кадр из видео канала в MAX «ГУ МЧС России по Камчатскому краю»/@id4101120929_gos

На Камчатке спасатели выручили туристическую группу из 23 человек, застрявшую в окрестностях Мутновской геотермальной станции из-за резкого подъёма воды в реке. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.