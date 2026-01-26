В Подмосковье стали меньше нарушать правила движения

26 января 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 32,2 млн нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Московской области в 2025 году. Это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Снижение числа нарушений отмечается на фоне того, что в прошлом году камеры впервые начали выявлять новые категории проступков: использование телефона за рулём, такси на полосах для автобусов и непристёгнутый ремень безопасности у пассажиров.





«Фотовидеофиксация нарушений ПДД является одним из эффективных способов снижения аварийности на дорогах, в том числе за счёт передислокации комплексов в и места с высоким риском возникновения ДТП», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.