В Подмосковье стали меньше нарушать правила движения
Более 32,2 млн нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в Московской области в 2025 году. Это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Снижение числа нарушений отмечается на фоне того, что в прошлом году камеры впервые начали выявлять новые категории проступков: использование телефона за рулём, такси на полосах для автобусов и непристёгнутый ремень безопасности у пассажиров.
«Фотовидеофиксация нарушений ПДД является одним из эффективных способов снижения аварийности на дорогах, в том числе за счёт передислокации комплексов в и места с высоким риском возникновения ДТП», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В министерстве также отметили, что при общем снижении числа нарушений по некоторым категориям их стало больше. Это касается, в частности, переезда железной дороги на красный свет, выезда за стоп-линию на светофорах, движения по выделенкам и использования ремней безопасности.
В 2026 году на дорогах Московской области планируется заменить на более современные более 1,3 тыс. комплексов видеофиксации и установить свыше 300 новых.