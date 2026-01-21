В Благовещенске злостный нарушитель ПДД 21 раз проехал на красный
Полиция Благовещенска устроила погоню за автомобилем без государственных регистрационных знаков. За рулём оказался водитель, который систематически нарушал ПДД, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Амурской области.
Ночью во вторник экипаж ДПС заметил автомобиль Toyota Cresta без госномеров в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Амурская. На требование остановиться водитель не отреагировал и попытался скрыться.
Во время погони нарушитель двигался с превышением скорости по центральным улицам города и многократно игнорировал правила дорожного движения. В итоге сотрудникам полиции удалось остановить транспортное средство.
Задержанным оказался молодой житель Благовещенска, не имевший права управления автомобилем. В отношении него составили 26 административных материалов, среди которых 21 протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора и другие серьёзные нарушения.
По совокупности нарушений суд назначил водителю арест сроком на 11 суток. Вместе с тем ему выписали административные штрафы по нескольким административным протоколам.
