В Благовещенске злостный нарушитель ПДД 21 раз проехал на красный

21 января 2026, 06:40

Фото: iStock/welcomia

Полиция Благовещенска устроила погоню за автомобилем без государственных регистрационных знаков. За рулём оказался водитель, который систематически нарушал ПДД, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Амурской области.