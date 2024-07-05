Провоз велосипедов на электричках ЦППК станет бесплатным 6-7 июля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Провезти велосипед бесплатно можно будет на электричках Центральной пригородной пассажирской компании в период с 18:00 6 июля до 12:00 7 июля, это сделано для удобства участников традиционного Московского ночного велофестиваля, сообщает пресс-служба ЦППК.
«Для бесплатного провоза велосипеда нужно будет оформить в кассе или аппарате ЦППК билет с нулевой стоимостью», — отмечается в сообщении.Страт Ночного велофестиваля назначен на 21:00, местом отправления станет Суворовская площадь. Маршрут велосипедистов пройдёт по центральным улицам столицы, набережным и бульварам и завершится на улице Лужники.
В ЦППК напомнили, что в обычные дни бесплатный провоз велосипедов действует с 11 утра до 16:00 и с 21:00 до 6 утра. А в границах МЦД велосипеды всегда можно провозить бесплатно.
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Лев Каштанов