Провоз велосипедов в автобусах Мострансавто будет бесплатным 14 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Провезти велосипед бесплатно можно будет в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в ближайшую субботу, 14 сентября, акция проводится в рамках поддержки Московского осеннего велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать в автобусах, следующих в сторону Москвы. Один человек сможет перевезти без оплаты только один велосипед и оплатить проезд за себя. Вносить велосипед можно через вторую дверь автобуса, а размещать в салоне — на накопительной площадке», — говорится в сообщении.Московский осенний велофестиваль начнётся в полдень. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ и завершится на Крылатской улице. Окончание велофестиваля запланировано на 17:00.
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Лев Каштанов