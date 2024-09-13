Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится 14-15 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится 14-15 сентября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Расписание изменится в связи с капитальным ремонтом пути на участке от станции Перово до Казанского вокзала и из-за реконструкции станции МЦД-3 Рижская. Во время работ будет увеличен интервал между поездами, у некоторых электричек изменится пункт отправления и прибытия, набор остановок на маршруте, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Читайте также:
Провоз велосипедов на поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября
На дорогах Подмосковья установили более 20 км тросовых ограждений
Расписание на Горьковском и Киевском направлениях изменится 13-15 сентября
Лев Каштанов