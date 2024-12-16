«Проявлять хорошие манеры»: Гороскоп с 16 по 22 декабря для всех знаков зодиака

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В сфере карьеры надо быть оптимистичными и общительными. Это повысит популярность. В любви нужно искренне радоваться друг за друга. Желательно понимать потребности и желания партнёра, проявлять хорошие манеры. В вопросах здоровья лучше не лениться и быть подвижными.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака с 16 по 22 декабря.
Овну хорошая концентрация поможет в учёбе и в освоении нового. Приобретенные знания он сможет реализовать на практике.
Телец станет счастливее. Его ждёт успех и в делах, и в личной жизни. Главное ему проявлять взаимопонимание и такт.
Близнецам желательно не беспокоиться напрасно и придерживаться своих идеалов.
Рак приобретёт новый знания и опыт. Он расширит своё мировоззрение. Ему полезно быть любознательным.
Лев многое успеет и переделает большое количество дел. Он преодолеет все препятствия.
Деве важно поддерживать высокую самооценку. Ей полезно хвалить себя и находиться в дружелюбной обстановке.
Весы полнее ощутят удовольствие от жизни. Им хорошо делиться с окружающими своей жизнерадостностью.
Скорпиону поможет самодисциплина. Ему желательно не потакать себе и рассуждать здраво.
Стрельцу нужно присматриваться и постепенно идти к своим целям. Практичность и деловая хватка важнее иллюзий.
Козерог найдёт много поводов для радости. У него будет хорошее настроение, которым благоприятно делиться с близкими людьми.
Водолей станет легче воспринимать обстоятельства и сможет иначе взглянуть на положение дел.
Рыбам надо быть реалистами и не давать разыграться своему воображению. Логика и практичность необходимы для успеха.
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Овну хорошая концентрация поможет в учёбе и в освоении нового. Приобретенные знания он сможет реализовать на практике.
Телец станет счастливее. Его ждёт успех и в делах, и в личной жизни. Главное ему проявлять взаимопонимание и такт.
Близнецам желательно не беспокоиться напрасно и придерживаться своих идеалов.
Рак приобретёт новый знания и опыт. Он расширит своё мировоззрение. Ему полезно быть любознательным.
Лев многое успеет и переделает большое количество дел. Он преодолеет все препятствия.
Деве важно поддерживать высокую самооценку. Ей полезно хвалить себя и находиться в дружелюбной обстановке.
Весы полнее ощутят удовольствие от жизни. Им хорошо делиться с окружающими своей жизнерадостностью.
Скорпиону поможет самодисциплина. Ему желательно не потакать себе и рассуждать здраво.
Стрельцу нужно присматриваться и постепенно идти к своим целям. Практичность и деловая хватка важнее иллюзий.
Козерог найдёт много поводов для радости. У него будет хорошее настроение, которым благоприятно делиться с близкими людьми.
Водолей станет легче воспринимать обстоятельства и сможет иначе взглянуть на положение дел.
Рыбам надо быть реалистами и не давать разыграться своему воображению. Логика и практичность необходимы для успеха.
Читайте также:
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