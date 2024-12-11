Акция «Добрая елка» в Москве может исполнить желания детей

После пробных экзаменов следует сразу проанализировать результаты и, если они оказались не такими, как ожидалось, следует провести работу над ошибками и доработать слабые места. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, важно определить, что именно привело к неудаче, при этом не расстраиваясь и не обобщая ошибки.