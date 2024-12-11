Акция «Добрая елка» в Москве может исполнить желания детей

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Жители Москвы имеют уникальную возможность исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках благотворительной акции «Добрая елка», сообщается на сайте мэра мегаполиса.
Новогодние деревья с мечтами детей, находящихся под опекой столичных некоммерческих организаций, установлены в популярных местах столицы. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Москве», который стартовал 1 декабря и продлится до 28 февраля.
На «добрых елках» размещены записки с желаниями детей: кто-то мечтает посетить концерт любимого музыканта, а кто-то нуждается в бытовых предметах. Каждый житель столицы может стать исполнителем желания, поддерживая тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры на площадках акции готовы помочь жителям узнать, как можно присоединиться к мероприятию.
Добрые елки расположены в медиацентре и центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье», парке «Остров мечты», Центральном детском магазине на Лубянке и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». В будущем они также появятся на площадках «Московских сезонов», в торговых центрах и рынках. Всего до 12 января акция охватит около 100 мест по всему городу.
Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На «добрых елках» размещены записки с желаниями детей: кто-то мечтает посетить концерт любимого музыканта, а кто-то нуждается в бытовых предметах. Каждый житель столицы может стать исполнителем желания, поддерживая тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры на площадках акции готовы помочь жителям узнать, как можно присоединиться к мероприятию.
Добрые елки расположены в медиацентре и центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье», парке «Остров мечты», Центральном детском магазине на Лубянке и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». В будущем они также появятся на площадках «Московских сезонов», в торговых центрах и рынках. Всего до 12 января акция охватит около 100 мест по всему городу.
Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова