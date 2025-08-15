«Прожить на 8094 рубля»: Новосибирский депутат попробует прожить на сумму продуктовой корзины

15 августа 2025, 13:46

Новосибирский депутат попробует прожить на сумму продуктовой корзины — 8094 руб.

Фото: iStock/Minerva Studio

Депутат из Новосибирской области Роман Яковлев заявил, что с 18 августа попробует прожить на официально установленную сумму продуктовой корзины в 8094 рубля в месяц. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





Таким экспериментом депутат хочет доказать, что реальная ситуация на рынке не совпадает с установленными цифрами на продуктовую корзину.





«Мы ежедневно ходим в магазины и видим реальные цены — на эту сумму невозможно прожить месяц, приобретая даже необходимые продукты! Текущая методика расчёта требует пересмотра с учётом реальных цен и потребностей граждан», — заявил Яковлев.