«Прожить на 8094 рубля»: Новосибирский депутат попробует прожить на сумму продуктовой корзины
Депутат из Новосибирской области Роман Яковлев заявил, что с 18 августа попробует прожить на официально установленную сумму продуктовой корзины в 8094 рубля в месяц. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Таким экспериментом депутат хочет доказать, что реальная ситуация на рынке не совпадает с установленными цифрами на продуктовую корзину.
«Мы ежедневно ходим в магазины и видим реальные цены — на эту сумму невозможно прожить месяц, приобретая даже необходимые продукты! Текущая методика расчёта требует пересмотра с учётом реальных цен и потребностей граждан», — заявил Яковлев.
По его словам, чиновников, которые берут в расчёт заниженные показатели, необходимо привлекать к ответственности. Он подчеркнул, что данная методика нуждается в кардинальных изменениях.
Так, в ходе эксперимента Яковлев будет фиксировать все покупки и их стоимость, чтобы показать абсурдность официальных цифр.
Он также призвал жителей региона писать в комментариях реальные суммы, которые им приходится ежемесячно тратить на продукты, чтобы потом, на основе этих данных, показать объективную картину.
Результаты своего «прожиточного эксперимента» Яковлев опубликует уже в конце августа.