Консультант по продажам Сикирин перечислил уловки маркетологов перед 1 сентября

14 августа 2025, 12:00

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Чек на школьную форму на популярном маркетплейсе в среднем вырос в этом году на 13%. Рюкзаки подорожали на 10%, а канцтовары – на 9%. Однако, если потребители покупают какие-либо товары к определённым датам, например, к началу учебного года, маркетологи пользуются некоторыми уловками, чтобы было куплено больше, чем нужно.





Об этом предупредил в беседе с «Радио 1» маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин.

«В маркетинге часто используются такие хитринки. Нужно внимательно смотреть на предложение, потому что одна из уловок – это комплексное предложение, например, «Комплект первоклассника». В этот комплект включают и то, что нужно, и то, что в меньшей степени продаётся, и не все родители на это смотрят. Посмотрите, что входит в этот комплект, что из этого нужно. А далее просчитайте, не лучше ли купить те же канцтовары по отдельности. В целом, предложение может казаться очень выгодным, но зачастую переплата идёт как раз за те позиции, которые ребёнку не нужны, либо нужны, но их можно купить по отдельности со скидкой», – сказал маркетолог.

«Второй момент – сроки. Безусловно, те, кто покупает всё для школы в последнюю неделю или за несколько дней перед 1 сентября, должен обращать внимание на сроки доставки. Чем больше этот срок, тем меньше стоимость, если мы говорим про маркетплейс. Многие позиции идут под заказ, и если покупать заранее, то стоимость будет существенно ниже», – подчеркнул собеседник «Радио 1».