Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

15 апреля 2026, 16:38

В США муж и жена прожили вместе 70 лет и умерли с разницей в девять часов

В США супругов, проживших вместе 70 лет, не стало в один день с разницей в девять часов. Об этом информирует WSMV.





93-летний Джон Трайс и его 91-летняя жена Элис ушли из жизни почти одновременно. Мужчина скончался около часа дня 9 апреля, а супруга — в десять часов вечера того же дня. В последние часы жизни они находились в своём доме. Их дочь Анджела поделилась, что знакомство пары произошло на танцевальной вечеринке в Грин-Хиллз, и с тех пор они не расставались.





«Ни один из них в самом деле не захотел бы жить без другого, им и не пришлось», — пояснила она.