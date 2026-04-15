В России запустили детскую олимпиаду по безопасности
Стартовала Всероссийская детская онлайн-олимпиада «Безопасность начинается с тебя». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отметил, что простые навыки и внимательность помогают сделать повседневную жизнь комфортнее. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».
МЧС России и платформа Учи.ру запустили проект при участии газовой компании. В день открытия спасатели и специалисты отрасли провели уроки в школах нескольких регионов. Задания знакомят участников с правилами поведения дома и на природе. Дошкольники и ученики узнают, как действовать при пожаре, утечке газа и у воды. Программа учит не теряться в лесу и в городе, а еще помогает быстрее принимать верные решения в опасный момент.
Для участия нужно зарегистрироваться на платформе или войти в «Личный кабинет» по логину и паролю. За прохождение соревнования ребята получат электронные сертификаты, грамоты или дипломы. Педагогам вручат благодарственные письма.
Читайте также: