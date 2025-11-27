Прядь волос Карла III выставили на продажу

27 ноября 2025, 18:16

Прядь волос короля Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Прядь волос короля Великобритании Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов (826,2 тысячи рублей), передает Need To Know.