Прядь волос Карла III выставили на продажу
Прядь волос короля Великобритании Карла III выставили на продажу за 7995 фунтов стерлингов (826,2 тысячи рублей), передает Need To Know.
Коллекционерам предложили приобрести прядь волос британского монарха, которая была сохранена после стрижки в начале 1960-х годов королевским парикмахером Джорджем Криспом. Представители компании Paul Fraser Collectables, выставившей этот артефакт на продажу, подчеркнули, что это уникальный случай в истории, когда волосы действующего монарха становятся предметом купли-продажи.
Эта прядь волос находилась в частной коллекции Джорджа Криспа, который служил личным парикмахером и стилистом королевской семьи с 1929 по 1971 год. В период своей работы в парикмахерской Trumper’s в районе Мейфэр в Лондоне, его регулярно приглашали в Букингемский дворец для стрижки самых высокопоставленных клиентов.
