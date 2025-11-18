Прямая линия Путина может состояться 18 или 19 декабря
Совмещённая прямая линия и большая пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина в этом году могут состояться 19 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники
Издание утверждает, что информацию о возможном проведении мероприятия 19 декабря подтвердил федеральный чиновник, физическое лицо на медиарынке, а также осведомленный источник, близкий к администрации президента. По его словам, окончательное решение по дате проведения мероприятия будет принято позже.
Два других источника, близких к Кремлю, назвали в качестве альтернативной даты четверг, 18 декабря.
Ранее пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата прямой линии уже определена, а подготовка к мероприятию активно ведётся.
