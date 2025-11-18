18 ноября 2025, 02:17

РБК: прямая линия Путина может состояться 18 или 19 декабря

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Совмещённая прямая линия и большая пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина в этом году могут состояться 19 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники