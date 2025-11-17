В Москве начались переговоры Лаврова с индийским коллегой Джайшанкаром

17 ноября 2025, 19:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Москве начались переговоры глав МИД России и Индии Сергея Лаврова и Субраманьяма Джайшанкара. Об этом сообщает ТАСС.





По словам иностранного министра, основными темами для обсуждения станут украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке, в Афганистане и другие международные вопросы. Он также отметил, что его страна поддерживает установление мира и надеется, что «все стороны подходят конструктивно к реализации этой цели».

«Мы обменяемся мнениями по поводу сложной ситуации в мире с той открытостью, которая характеризует наши отношения», — сказал Джайшанкара.