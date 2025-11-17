Президент Путин расширил перечень оснований для увольнения иностранцев
Президент Владимир Путин 17 ноября расширил основания для увольнения иностранных граждан. Соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном интернет‑портале правовой информации.
Теперь расставание с иностранными работниками допустимо также в тех случаях, когда работодатель обязуется сократить их численность в соответствии с нормативными актами субъекта РФ, принятыми по федеральному законодательству.
Ранее в перечень оснований входили только ограничения, установленные ФЗ, указами президента или постановлениями правительства. Региональные акты не могли служить самостоятельным основанием для увольнения.
Закон вступает в силу 1 марта 2026 года.
