Прямые рейсы из России в Малайзию могут появиться в этом году
Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может стартовать в этом году — рейсы планирует выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина.
По его словам, ведутся активные переговоры с властями ряда стран и постоянные контакты по вопросам маршрутов в Юго-Восточную Азию. Кроме того, происходят открытия новых направлений.
Замминистра также подчеркнул рост перевозок в дальневосточные аэропорты — в частности из Китая, Вьетнама и КНДР увеличивается поток во Владивосток и другие города. Потешкин отметил обновление инфраструктуры дальневосточных аэропортов и задачу наращивания международных рейсов.
Ранее в июне в Минтрансе говорили, что ведомство ожидает от малайзийской стороны разрешения для Red Wings на полеты на остров Лангкави, при этом окончательный запуск будет зависеть от устойчивого туристического спроса.
Потешкин также сообщал, что одна российская авиакомпания проявляет интерес к туристическим рейсам в Малайзию. По итогам майских переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима обсуждался вопрос открытия прямого авиасообщения между странами.
