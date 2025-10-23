Прямые рейсы из России в Малайзию могут появиться в этом году

23 октября 2025, 13:10

Потешкин: Прямые рейсы из России в Малайзию могут появиться в 2025-м году

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может стартовать в этом году — рейсы планирует выполнять авиакомпания Red Wings. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минтранса РФ Владимира Потешкина.