В России могут обязать хозяев убирать за своими домашними животными в подъездах

23 октября 2025, 12:14

ТАСС: Госдума может обязать хозяев убирать за домашними животными в жилых домах

Фото: istockphoto/Anna Reshetnikova

Госдума намеревается обязать владельцев убирать за своими животными не только на улице, но и в местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.