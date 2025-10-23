В России могут обязать хозяев убирать за своими домашними животными в подъездах
Госдума намеревается обязать владельцев убирать за своими животными не только на улице, но и в местах общего пользования многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.
Действующее законодательство требует уборки экскрементов питомцев только во время выгулов.
Законодатели предлагают дополнить закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» соответствующей нормой.
Кроме того, в проекте содержится запрет на посещение с собаками магазинов, кафе и ресторанов, медицинских и образовательных учреждений, а также организаций культуры (за исключением собак-поводырей). В общественном транспорте, согласно поправкам, животные должны находиться в наморднике, на коротком поводке или в переноске.
17 октября kp.ru опубликовал опрос, согласно которому только 8% россиян считают, что детям можно доверять уход за домашними животными. 30% полагают, что дети и подростки могут заботиться лишь о небольших питомцах. 39% считают, что уход за животными возможен только под присмотром родителей. 22% заявили, что детям вообще не стоит заниматься питомцами из‑за необходимости ответственного отношения.
Ранее, 16 октября, «Известия» сообщали о планах ввести запрет на выгуливание доберманов и немецких овчарок детьми, пьяными и недееспособными лицами. Рассматривается также ограничение для животных ростом свыше 30–40 см.
