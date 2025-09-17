Прямое авиасообщение появится между Россией и Израилем

17 сентября 2025, 20:45

Израиль собирается открыть авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром

Фото: iStock/OceanFishing

Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова заявила о планах запустить прямые авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Её слова приводит РИА Новости.