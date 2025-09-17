Прямое авиасообщение появится между Россией и Израилем
Глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова заявила о планах запустить прямые авиарейсы между Тель-Авивом и Краснодаром. Её слова приводит РИА Новости.
Ранее гендиректор Минтуризма Израиля Дани Шахар заявил, что к 2026 году туризм из России в Израиль вернётся к допандемийной отметке. Он выразил надежду, что к тому времени глобальные конфликты закончатся, и страны смогут восстановить прежние показатели в тревел-сфере.
17 сентября авиакомпания «Азимут» выполнила международный рейс из аэропорта Краснодара, который закрыли в феврале 2022 года. Первый после открытия рейс направлялся в Стамбул. В этот же день «Азимут» выполнила обратный рейс из турецкого города в российский.
Кроме того, 17 сентября самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил первый рейс в аэропорт Краснодара после возобновления полётов и открытия воздушного пространства.
