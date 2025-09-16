16 сентября 2025, 17:04

SHOT: пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили драку в самолете из-за футболки

Фото: iStock/ViktorCap

Пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили массовую драку в самолете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.