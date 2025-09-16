Достижения.рф

Пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили массовую драку в самолете

SHOT: пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили драку в самолете из-за футболки
Фото: iStock/ViktorCap

Пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили массовую драку в самолете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Во время полета на Boeing 737 между пассажирами возник конфликт. Причиной стала футболка россиянки с надписью «Помощь наркозависимым», которая вызвала недовольство ее пьяного соседа.

Во время снижения он приставал к девушке, угрожая ей и другим пассажирам. Один из мужчин старался его успокоить, но в результате завязалась драка.

Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, напоминая, что во время посадки нужно занять свои места и пристегнуть ремни. Однако потасовка продолжилась и после приземления. Затем участники инцидента написали заявление в полицию.

Читайте также:

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0