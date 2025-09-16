Пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили массовую драку в самолете
Пассажиры рейса Оренбург - Москва устроили массовую драку в самолете. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время полета на Boeing 737 между пассажирами возник конфликт. Причиной стала футболка россиянки с надписью «Помощь наркозависимым», которая вызвала недовольство ее пьяного соседа.
Во время снижения он приставал к девушке, угрожая ей и другим пассажирам. Один из мужчин старался его успокоить, но в результате завязалась драка.
Бортпроводники пытались успокоить пассажиров, напоминая, что во время посадки нужно занять свои места и пристегнуть ремни. Однако потасовка продолжилась и после приземления. Затем участники инцидента написали заявление в полицию.
