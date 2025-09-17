«Белавиа» не сможет летать на Boeing в Россию после снятия санкций США
Минторг США запретил белорусской авиакомпании «Белавиа» после снятия санкций летать в Россию на самолетах Boeing. Об этом пишет ТАСС.
Кроме того, запрет распространяется на рейсы в Сирию, Северную Корею, Иран и на Кубу. Однако могут быть единичные исключения по специальному разрешению. В то же время «Белавиа» вправе эксплуатировать самолеты Boeing для внутренних и международных перелетов в другие страны и продолжать их техобслуживание и ремонт.
11 сентября в Минск прибыл представитель президента США Джон Коул. Он объявил о снятии санкций с «Белавиа», действовавших с апреля 2022 года.
Ранее ограничения не позволяли авиакомпании летать в Беларусь или в Россию на самолетах, произведенных в США, если они принадлежали Минску, контролировались или эксплуатировались им. Помимо этого, Коул заявил о намерениях Вашингтона нормализовать американо‑белорусские отношения и в ближайшем будущем вернуть посольство в Минск.
