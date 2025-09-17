«Белавиа» не сможет летать на Boeing в Россию после снятия санкций США

17 сентября 2025, 19:12

Минторг США запретил «Белавиа» использовать самолеты Boeing для полетов в РФ

Фото: istockphoto/rebius

Минторг США запретил белорусской авиакомпании «Белавиа» после снятия санкций летать в Россию на самолетах Boeing. Об этом пишет ТАСС.