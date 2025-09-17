Первый после февраля 2022 года рейс из Москвы приземлился в Краснодаре — видео
Первый рейс из Москвы приземлился в Краснодаре — судно встретили водной аркой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Самолёт вылетел в 06:40 и провёл в воздухе примерно три с половиной часа. Пассажиров-первооткрывателей лично поприветствовал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Первый обратный рейс в Москву из Краснодара отправится в 11:40 мск, в 15:40 — рейс в Стамбул. Аэропорт закрыли в феврале 2022 года. О его открытии Росавиация объявила 11 сентября.
