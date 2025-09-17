Первый после февраля 2022 года рейс из Москвы приземлился в Краснодаре — видео

17 сентября 2025, 11:35

Mash: первый рейс из Москвы сел в Краснодаре, его встретили водной аркой

Фото: istockphoto/Dushlik

Первый рейс из Москвы приземлился в Краснодаре — судно встретили водной аркой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.