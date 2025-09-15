«Псевдоскулшутинг»: В МВД объяснили, чем опасны ложные вызовы
Заведомо ложные сообщения в официальные структуры могут спровоцировать панику и дестабилизировать обстановку в обществе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по противодействию противоправному использованию ИКТ.
Как уточнили в ведомстве, к таким действиям относят сваттинг и псевдоскулшутинг. Сваттинг — это заведомо ложный вызов экстренных служб по адресу другого лица, например, сообщение о теракте или взрыве. Псевдоскулшутинг — это распространение в интернете недостоверной информации о готовящемся нападении в учебном заведении.
В управлении подчеркнули, что эти действия являются не хулиганством, а уголовно наказуемыми преступлениями. Ложные сообщения о стрельбе или минировании могут вызвать панику и привести к жертвам. Они также бесполезно расходуют ресурсы и отвлекают спецслужбы. В ведомстве призвали граждан сообщать о любой информации о готовящихся нарушениях администрации школ или правоохранителям.
