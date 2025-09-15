«Псевдоскулшутинг»: В МВД объяснили, чем опасны ложные вызовы

15 сентября 2025, 10:23

В МВД напомнили о реальной ответственности за сваттинг и псевдоскулшутинг

Фото: Istock/EvgeniiAnd

Заведомо ложные сообщения в официальные структуры могут спровоцировать панику и дестабилизировать обстановку в обществе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по противодействию противоправному использованию ИКТ.