Россиянам рассказали о ценах на авто до конца 2025 года
До конца года ожидается небольшое снижение цен на кроссоверы и седаны китайских брендов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доцент кафедры таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.
Она отметила, что в массовом сегменте китайских автомобилей снижение может составить от двух до семи процентов.
Эксперт объяснила, что затоваривание и длительные акции у дилеров, начавшиеся еще в августе, скорее всего, продолжатся до осени. В отличие от китайских марок, отечественные производители, такие как Lada, будут удерживать ценовой уровень. Они понимают, что спрос снижается, и предпочитают стимулировать рынок через промо-акции и трейд-ин.
На вторичном рынке также ожидается плавное снижение цен в пределах от одного до трех процентов. Однако дешевые «рабочие» машины и редкие комплектации могут подорожать из-за точечного дефицита.
Таким образом, ситуация на автомобильном рынке остается динамичной. Производители адаптируются к изменениям спроса, что влияет на ценовую политику.
