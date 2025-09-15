Россиянам рассказали о ценах на авто до конца 2025 года

15 сентября 2025, 07:28

Эксперт по таможне Щербакова: Цены на китайские авто могут немного снизиться

Фото: iStock/Fahroni

До конца года ожидается небольшое снижение цен на кроссоверы и седаны китайских брендов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доцент кафедры таможенного администрирования Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат социологических наук Дарья Щербакова.