Самая сильная за три месяца магнитная буря происходит на Земле
На Земле началась мощная магнитная буря уровня G3. Это событие связано с воздействием корональной дыры на Солнце, пишет РИА Новости.
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщают, что скорость солнечного ветра резко возросла, когда планета пересекла границу корональной дыры.
Сила текущей бури превысила все прогнозы. Специалисты ожидали уровень не выше G1, однако фактические показатели оказались значительно выше. Последний раз магнитная буря такой интенсивности наблюдалась 1-2 июня этого года, то есть более трех месяцев назад.
По расчетам ученых, геомагнитные условия будут оставаться ухудшенными в течение 4-6 дней. Это может повлиять на работу спутников и вызвать сбои в радиосвязи. Важно следить за обновлениями и соблюдать осторожность в это время.
