Т-банк запустил сервис бесконтактной оплаты для пользователей iPhone

15 сентября 2025, 10:02

Фото: iStock/Pablo Rasero

Т-банк представил новый сервис T-Pay, который позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки без пластиковых карт. Теперь пользователи iPhone смогут легко расплачиваться офлайн, используя только свои смартфоны, пишет ТАСС.