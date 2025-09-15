Т-банк запустил сервис бесконтактной оплаты для пользователей iPhone
Т-банк представил новый сервис T-Pay, который позволяет быстро и безопасно оплачивать покупки без пластиковых карт. Теперь пользователи iPhone смогут легко расплачиваться офлайн, используя только свои смартфоны, пишет ТАСС.
Сервис доступен для владельцев устройств на iOS 16 и выше. Чтобы начать пользоваться T-Pay, необходимо обновить приложение Т-Банка до версии 7.19. После этого достаточно выбрать функцию «Оплатить Айфоном» и поднести телефон к терминалу.
Директор по продукту T-Pay Никита Буклиш отметил, что цель компании — сделать платежный опыт клиентов удобным, простым и безопасным. Сервис уже зарекомендовал себя как выгодный способ оплаты в интернете и в магазинах. Теперь пользователи Т-банка могут наслаждаться современными технологиями и удобством без лишних усилий.
