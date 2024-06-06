«Побывали у дяденьки»: Сексолог о последствиях, с которыми столкнутся жертвы педофила из Химок

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В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.
Как это может сказаться на детской психике и как нужно вести себя родителям девочек в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.
По словам эксперта, все зависит от того, как именно он их трогал.
Если ребенок систематически подвергался сексуальному, психологическому, физическому насилию. Жил в страхе и чувствовал себя беззащитным, то это откладывает отпечаток в жизнь человека, объяснил он.
Теслер отметил, что родителям не стоит выпускать девочек «болтаться» по улице, чтобы они не ходили к чужим дядям в квартиру.
Эксперт отметил, что самый серьезный вопрос в этой ситуации — почему родители не контролируют своих детей.
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По словам эксперта, все зависит от того, как именно он их трогал.
«Если бы это не вскрылось, конечно это была бы какая-то детская травма, но так как это вскрылось, то с девочками побеседовали следователи. Потом с девочками по необходимости побеседовали психологи. У школьников и подростков столько информации, которую они достают из интернета, что не факт, что это особенно бы повлияло как-то в информативном плане. Для них это конечно травма, но они оказались защищены», — сказал психиатр.По его мнению, большая травма происходит, когда подросток подвергается подобному систематически, и не чувствует себя защищённым.
«А здесь они побывали у дяденьки. Дяденьку арестовали. С девочками поговорили. При необходимости они поработали с психологами. Раньше была статья в уголовном кодексе, которая называлась «Истязание». Истязание подразумевало систематизм», — рассказал Александр.
Если ребенок систематически подвергался сексуальному, психологическому, физическому насилию. Жил в страхе и чувствовал себя беззащитным, то это откладывает отпечаток в жизнь человека, объяснил он.
«Но в этой ситуации — это было и ситуативно, и это дело вскрылось. Девочки увидели, что они защищены. Здесь все гораздо прогностически. Всё хорошо, но могут вспоминать об этом, как о приключении, каком-то произошедшем в их жизни», — сказал специалист.
Теслер отметил, что родителям не стоит выпускать девочек «болтаться» по улице, чтобы они не ходили к чужим дядям в квартиру.
«Телесные наказания нынче отменили, так что родителям нужно отвечать за своих детей, тем более они перед государством до 18 лет, как естественные опекуны несут ответственность за своих детей. За детьми надо присматривать. Основной вопрос к родителям, а не к дяденьке. Почему они не рассказали, что к дяденькам нельзя чужим за конфеткой заходить, или чем то еще. Получается, тут безнадзорные дети», — добавил психиатр.
Эксперт отметил, что самый серьезный вопрос в этой ситуации — почему родители не контролируют своих детей.
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Дарья Осипова