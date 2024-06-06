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«Побывали у дяденьки»: Сексолог о последствиях, с которыми столкнутся жертвы педофила из Химок

Безнадзорные дети: Психиатр Теслер об ответственных за жертв педофила из Химок
06 июня 2024, 18:16
Фото: iStock/vadimguzhva

Фото: iStock/vadimguzhva

В Химках задержали 50-летнего педофила Назима, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками, обещал угостить роллами. Согласившихся девочек он просил об интимных услугах и оральном сексе. При этом некоторые из несовершеннолетних пожаловались, что он пытался их лапать.
Как это может сказаться на детской психике и как нужно вести себя родителям девочек в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер.

По словам эксперта, все зависит от того, как именно он их трогал.



«Если бы это не вскрылось, конечно это была бы какая-то детская травма, но так как это вскрылось, то с девочками побеседовали следователи. Потом с девочками по необходимости побеседовали психологи. У школьников и подростков столько информации, которую они достают из интернета, что не факт, что это особенно бы повлияло как-то в информативном плане. Для них это конечно травма, но они оказались защищены», — сказал психиатр.
По его мнению, большая травма происходит, когда подросток подвергается подобному систематически, и не чувствует себя защищённым.

«А здесь они побывали у дяденьки. Дяденьку арестовали. С девочками поговорили. При необходимости они поработали с психологами. Раньше была статья в уголовном кодексе, которая называлась «Истязание». Истязание подразумевало систематизм», — рассказал Александр.

Если ребенок систематически подвергался сексуальному, психологическому, физическому насилию. Жил в страхе и чувствовал себя беззащитным, то это откладывает отпечаток в жизнь человека, объяснил он.

«Но в этой ситуации — это было и ситуативно, и это дело вскрылось. Девочки увидели, что они защищены. Здесь все гораздо прогностически. Всё хорошо, но могут вспоминать об этом, как о приключении, каком-то произошедшем в их жизни», — сказал специалист.

Теслер отметил, что родителям не стоит выпускать девочек «болтаться» по улице, чтобы они не ходили к чужим дядям в квартиру.

«Телесные наказания нынче отменили, так что родителям нужно отвечать за своих детей, тем более они перед государством до 18 лет, как естественные опекуны несут ответственность за своих детей. За детьми надо присматривать. Основной вопрос к родителям, а не к дяденьке. Почему они не рассказали, что к дяденькам нельзя чужим за конфеткой заходить, или чем то еще. Получается, тут безнадзорные дети», — добавил психиатр.

Эксперт отметил, что самый серьезный вопрос в этой ситуации — почему родители не контролируют своих детей.

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#психиатр
Россиянин объяснил стрельбу по прохожим в Москве мешавшими ему криками птиц
06 июня 2024, 18:07

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россиянин, который ранил из пневматики двух человек на северо-востоке столицы, объяснил свой поступок стрельбой по птицам, якобы не дававшим ему уснуть. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Уточняется, что 50-летний мужчина был сильно пьян.
«Он взял ружье и не менее 10 раз выстрелил из окна квартиры. В результате преступных действий пострадали двое прохожих, а также повреждено остекление общественного транспорта», – прокомментировали в ведомстве.

Мужчину арестовали. По его словам, пневматику он получил в подарок от друга, примерно, пять месяцев назад. За три дня до происшествия он приобрел металлические пули. Мужчину обвинили в хулиганстве, он признал свою вину. Теперь ему предстоит провести под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что в результате хулиганских действий 50-летнего россиянина двум прохожим, мужчине и женщине, понадобилась помощь медиков.

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Стало известно о состоянии раненого стрелка, убившего мужчину в Москве
Mash: стрелок Дёмин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
06 июня 2024, 17:29

Фото: iStock/PeopleImages

Андрей Дёмин, застреливший мужчину на западе Москвы, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что во время задержания он получил ранения в голову, ноги и таз. Одна пуля прошла голову навылет, остальные застряли в теле.

Дёмина экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него образовался отёк головного мозга, его подключили к аппарату ИВЛ.

По данным канала, Дёмин уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. Тогда суд дал ему четыре года условно.

Знакомые мужчины рассказали, что в квартире его матери находится сейф, в котором хранились травматические пистолеты и дробовик. А сам Дёмин никогда не выходил из дома без охотничьего ножа, который он оборачивал в резиновую перчатку, чтобы не оставались отпечатки.

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Отец застреленного в Москве Балишанского рассказал о последнем разговоре с сыном
06 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/nixki

Отец застреленного в Москве Константина Балишанкского в интервью Telegram-каналу Mash рассказал о последнем разговоре с сыном.
Рано утром 6 июня Москву всколыхнула шокирующая новость — посреди белого дня стрелок убил мужчину. Стрелявшего быстро задержали, им оказался 35-летний Андрей Демин. Предположительно, убийство он совершил из-за ревности.

Отец убитого Андрей Балишанский заявил, что в последний раз разговаривал с сыном пару дней назад. «У него было всё нормально», — цитирует Mash слова мужчины.

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Выяснилось, что стрелок работал в компании Mediasystem Group вместе со своей жертвой. Главой фирмы является Андрей Балишанский.

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Пожар произошел на складе со сладостями на юге Москвы
06 июня 2024, 17:06

Фото: iStock/grafoto

Склад со сладостями горит на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, возгорание произошло в здании в Каширском проезде. Огонь охватил 110 квадратных метров.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Причина возгорания на данный момент неизвестна. На место пожара направлены экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Москве на пятом этаже в женской консультации в районе Бибирево загорелся потолок. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал вывели из помещения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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SHOT: тело человека нашли в пруду недалеко от ТЦ «Саларьево» в Москве
06 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/FlyMint Agency

Труп человека нашли и вытащили из пруда недалеко от ТЦ «Саларьево» в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, оно пролежало в воде несколько лет. Отмечается, что тело было найдено во время разбора пирса в пруду неподалёку от Передельцевской улицы.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в реке Дон в Воронежской области нашли тело водителя, который был за рулём автомобиля, в котором ехали участники специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#данные
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#пруд
#смерть
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Люди посыпались из окон: Появились шокирующие подробности о ДТП с трамваями в Кемерово
Юрист Карабанов объяснил, кто ответственен за ДТП с трамваями в Кемерово
06 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/blinow61

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.
Что произошло и кто понесет ответственность рассказывает редакция «Радио 1».

Авария в Кемерово: что произошло

Авария в Кемерово произошла 6 июня около 08:00 местного времени. Вагон на большой скорости стал спускаться по участку Логового шоссе, ведущему к мосту. При движении трамвай сильно раскачивало. У него открылись двери, из них на проезжую часть выпали люди. Продолжая движение на скорости, вагон поднялся на Кузнецкий мост через реку Томь. Там он догнал другой трамвай попутного движения и столкнулся с ним. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.

Кто управлял трамваем

За рулём трамвая, который влетел во впереди идущий, была 23-летняя Александра Мариева. Она работала машинистом меньше года — около 8 месяцев. Однако никаких нареканий к ее работе у руководства не возникало. Три года назад она закончила местный горнотехнический техникум. После ДТП врачи диагностировали у девушки открытый перелом ноги. Она находится в реанимации.

Реакция властей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной.

«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Президент России Владимир Путин получил доклад о ДТП с трамваями в Кемерове, в котором погиб один пассажир и пострадали более 100 человек.

«Разумеется, в [рамках] всего потока информации президенту докладывается. Что касается особых поручений: в них нет необходимости, региональная власть принимает все меры, все службы знают свою работу в таких ситуациях и все работают», — передает слова Пескова «РИА Новости».

Песков: авария в Кемерово является страшной
Песков: авария в Кемерово является страшной

Мэр Кемерово после аварии заявил, что трамваи в Кемерово изношены на 80–90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет.

«Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру», — добавил он.

Очевидцы о столкновении трамваев в Кемерово

По данным РБК, сначала трамвай резко набрал скорость, а затем у него отказали тормоза.

«На первом повороте резком люди сзади закричали, потом вроде улыбались из-за неловкости, когда трамвай выровнялся. И тут следующий поворот, уже немного началась паника. Секунда — и сзади уже нет окна», — рассказала пассажирка журналистам.
Местные жители рассказали, что в салоне оторвались кресла и поручни. Люди попадали друг на друга.

«Упали все, кто стоял. Два человека выпали на повороте из окна после столкновения, сам не пострадал. Водителя достали быстро, хорошо, что живая осталась», — отметил другой пассажир.

Повреждения, которые получили столкнувшиеся трамваи, оказались столь масштабными, что пассажирам пришлось выбираться из транспорта через окна — двери оказались сломаны. Уцелевшие пассажиры помогали тем, кто получил травмы.

Число пострадавших

По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.

Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Возбуждено уголовное дело



По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Прокуратура Кемеровской области взяла на контроль расследование дела.

Юрист разъяснил, кто понесет наказание

Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, кого привлекут к уголовной ответственности.

«В рамках уголовного дела будет назначена техническая экспертиза по установлению исправности всех частей трамвая. Если будет установлено, что ДТП произошло по причине неисправности, тогда будут привлекать к уголовной ответственности руководителя подразделения, который отвечает за проверку технического состояния трамвая и выпуск его на линию в этот момент. Перед выпуском на линию общественный транспорт проверяется. Есть ответственное должностное лицо, которое отвечает за его техническое состояние. Этот человек и будет нести уголовную ответственность», — пояснил Александр Львович.

По словам юриста, если после проведения экспертизы нарушений найдено не будет, то ответственность будет нести водитель.

«Потому что он не учел все ситуации, которые могли возникнуть на дороге и совершил по этой причине ДТП», — заключил он.

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Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей
06 июня 2024, 16:10

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в здание била молния. По данным канала, в данный момент огнем охвачена кровля административного здания «Детского посольства», расположенного на территории ВДНХ, на Проспекте Мира. Информация о пострадавших уточняется, экстренные службы выехали на место происшествия.
К слову, несколько дней назад произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил технической безопасности. По словам главы Республики Коми Владимира Уйбы, инцидент не связан с атакой беспилотников, в ходе работ в резервуаре загорелся мазут.

Перед этим региональное управление МЧС сообщало о трех пострадавших. Медики оказали им всю необходимую помощь.

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В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске
06 июня 2024, 16:08

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на пожилых людей у подъезда в Нефтекамске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что злоумышленник ударил пожилого мужчину, отнял у него трость и избил ей мирных пенсионерок. Согласно информации источника, конфликт начался с того, что 61-летнему Фёдору показалось, что его обсуждает старушка на лавочке, мимо которой он проходил.

Мужчина кричал и прогонял пожилую женщину домой. Пенсионерка решила не вступать в конфликт и проигнорировала ругань. Однако агрессора это вывело из себя: он отнял у старика трость и начал бить ей всех, кто оказался рядом.

Разъяренного мужчину спугнули соседи. В настоящее время он задержан, с ним работают правоохранительные органы.

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#полиция
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Появились жуткие кадры из квартиры киллера, расстрелявшего мужчину в Москве
Прокуратура показала кадры из квартиры киллера, убившего мужчину в Москве
06 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/Motortion

Столичная прокуратура показала кадры из квартиры, где проживает
«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование», — говорится в сообщении столичного СК.


Ранее сообщалось, что в четверг утром мужчина в чёрной маске застрелил 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково. В городе был объявлен план «Перехват», по итогам которого стрелка задержали. Он оказывал сопротивление и был ранен в голову.

Следствие считает, что причиной убийства стал личный мотив. Мужчины поссорились из-за женщины. Все подробности жестокого преступления можно прочитать здесь.

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