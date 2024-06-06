«Побывали у дяденьки»: Сексолог о последствиях, с которыми столкнутся жертвы педофила из Химок

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове произошла смертельная авария. Один из трамваев, двигаясь со спуска, потерял управление. Во время движения из него выпали люди под колеса машин. Спустя некоторое время трамвай столкнулся с другим вагоном. В результате ДТП один человек погиб и более 100 пострадало.