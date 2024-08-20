Психиатр Глухова назвала негативные последствия влияния интернета на здоровье

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Психиатр, детский психиатр Юлия Глухова заявила, что интернет и соцсети оказывают негативное влияние на психику, провоцируя стресс и развивая зависимость от гаджетов.
«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие — снижение качества жизни. Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
По её словам, особенно уязвимы к интернету и соцсетям дети и подростки, поскольку их психика ещё в стадии формирования, а значит она больше подвержена вышеперечисленным негативным факторам.
А психолог, психиатр Алексей Вилков перечислил основные симптомы депрессии, к которым отнёс нарушение сна, сбои иммунной системы, нарушение метаболизма и набор веса, сильные эмоциональные качели, а также нежелание ухаживать за собой.
«Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приёма витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело. Это серьезное психическое заболевание, мешающее человеку жить», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» врач.
Ранее врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявлял, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.
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