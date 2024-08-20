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Психиатр Глухова назвала негативные последствия влияния интернета на здоровье

20 августа 2024, 18:44
Фото: iStock/Wpadington

Фото: iStock/Wpadington

Психиатр, детский психиатр Юлия Глухова заявила, что интернет и соцсети оказывают негативное влияние на психику, провоцируя стресс и развивая зависимость от гаджетов.
«Из возможных последствий — развитие зависимости от социальных сетей и интернета и как следствие — снижение качества жизни. Избыточное нахождение в интернете и поглощение там всевозможной негативной информации может привести к повышенному уровню стресса, усилению общей тревожности и нарушению эмоционального фона», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

По её словам, особенно уязвимы к интернету и соцсетям дети и подростки, поскольку их психика ещё в стадии формирования, а значит она больше подвержена вышеперечисленным негативным факторам.



А психолог, психиатр Алексей Вилков перечислил основные симптомы депрессии, к которым отнёс нарушение сна, сбои иммунной системы, нарушение метаболизма и набор веса, сильные эмоциональные качели, а также нежелание ухаживать за собой.

«Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приёма витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело. Это серьезное психическое заболевание, мешающее человеку жить», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявлял, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.

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#заболевания
Появилось видео, как водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
SHOT: В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки
20 августа 2024, 18:33

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водитель такси принял роды у пассажирки прямо во время поездки. Женщина родила мальчика, пока машина стояла на светофоре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Водитель Яндекс Go Толиб Набиев из Таджикистана приехал на заказ к метро. Беременная женщина ехала с мужем, она села сзади, супруг спереди.

Однако за 700 метров до роддома женщина поняла, что рожает. Водитель не растерялся и вместе с мужем беременной помог принять роды, пока машина стояла на светофоре. Толиб довёз новорождённого и его родителей до роддома, где вызвал медиков.




По словам таксиста, он и роженица были спокойны, однако произошедшее шокировало супруга роженицы. Водитель надеется, что данный случай станет хорошим примером для других водителей в подобных ситуациях.

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Семьям в России будут платить за стаж в браке

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#беременность
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Семьям в России будут платить за стаж в браке
Госдума дорабатывает законопроект о выплатах семьям за брачный стаж
20 августа 2024, 18:21

Фото: сайт Госдумы РФ

В Госдуме активно дорабатывают проект закона о выплатах россиянам за вступление в брак и за его длительность. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Мы стремимся уравнять права на денежные выплаты за брачный стаж. Кроме того, планируем вводить поощрения за непрерывный брак, начиная с 20 лет и далее», – отметил Нилов.

Депутат пояснил, что необходимо разработать четкий механизм для осуществления таких выплат. Пока решают, будет ли сумма поступать супругам отдельно или на общий счет, добавил председатель.

Нилов заверил, что работа над законопроектом продолжится. Депутаты обещают разрешить все недостатки к осенней сессии.

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IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах
20 августа 2024, 18:02

Фото: iStock/dusanpetkovic

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.
По его словам, цели у таких хакеров благие, однако сейчас их деятельность не совсем легальна, так как любое вмешательство в код считается преступлением.

«Тут требуется юридическая поддержка. Никто никогда не думал, что это когда-то потребуется. Белые хакеры так называются, потому что они, не спрашивая никого, ищут ошибки, но не распространяются об этом, а сообщают разработчикам программного обеспечения», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

А специалист по кибербезопасности и IT Алексей Курочкин отметил относительную безопасность использования Wi-Fi-роутеров с предустановленным VPN.

«Можно включить VPN на телефоне и с него раздать Wi-Fi. Безопасность данных в этих случаях зависит от качества самого сервиса — крупные приложения не занимаются каким-либо дублированием трафика. В приложении могут быть скрытые функции, которые могут «вылавливать» пароли от нужных сайтов. В этом отношении использование VPN на уровне роутера является более безопасным», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Курочкин.

Ранее координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев заявил, что в интернете должно соблюдаться право личности на приватность и неприкосновенность.

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#право
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В Подмосковье спасли птенца дикой пустельги
20 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Птенца-слётка дикой пустельги обнаружили прохожие на улице в подмосковном Пушкине, птицу выходили специалисты Пушкинской ветеринарной станции, сообщат пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Птенец выглядел ослабевшим, он нуждался в помощи, и ветеринары взялись за его спасение. Пустельга — это маленькая хищная птица из семейства соколиных, у этих птиц особый рацион, поэтому угодить слётку было нелегко, однако ветеринары справились», — говорится в сообщении.
На ветстанции птенец вырос, окреп и научился жить самостоятельно. После этого птицу выпустили на волю.

В министерстве напомнили, что если на земле оказался птенец, который выглядит здоровым, не нужно поднимать его: скорее всего, его родители где-то поблизости и успешно заботятся о нём. Но если у птенца сломано крыло или есть какие-то другие повреждения, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

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Конкурс подрядчиков для диагностики церкви Спаса Нерукотворного Образа перенесли
20 августа 2024, 17:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Санкт-Петербурге перенесён конкурс на выбор подрядчика для обследования конструкций церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади.
Отмечается, что одна из причин тому — изменения конкурсной документации. Об этом рассказали в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества.

«Во время работы специалисты проведут химико-технологические исследования строительных материалов, освидетельствование строительных конструкций, фотофиксацию состояния объекта, картограмму выявленных дефектов поврежденных строительных конструкций здания, анализ текущих накопленных деформаций, оценку несущей способности грунтового основания», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» в ведомстве.

До этого сообщалось, что завтра, 21 августа, будет праздник в честь епископа Мирона Критского. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день не следует ссориться, долго любоваться на себя в зеркало, а также вести сельскохозяйственные работы.

Ранее сообщалось, что церковь в подмосковной усадьбе Федино, входящей в федеральный список памятников культуры, отреставрируют.

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#праздник
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#санкт-петербург
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Учительница их Химок получила квартиру по программе «Социальная ипотека»
20 августа 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Учительница русского языка и литературы Виктория Коровина, работающая в химкинской школе №30, смогла купить себе квартиру благодаря подмосковной программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Директор рассказала мне о программе, поддержала, убедила, что всё получится. Я достаточно быстро собрала нужные справки. Всё оказалось вполне осуществимо. Квартиру я купила сразу, как только получила сертификат. Это шикарная «двушка» с двумя террасами», — рассказала Виктория Коровина.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. По правилам программы, основное тело ипотеки выплачивается из регионального бюджета, в хозяин жилья платит только проценты по кредиту. Право на социальную ипотеку имеют учителя, медики, тренеры, молодые учёные и специалисты оборонно-промышленного комплекса.

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#социальная ипотека
#квартира
#химки
#учитель
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Строительная готовность музыкальной школы в Королёве превысила 90%
20 августа 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую музыкальную школу возводят в микрорайоне Юбилейный округа Королёв, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведётся чистовая отделка помещений, устройство наливного пола и инженерных сетей. Кроме того, проводится благоустройство пришкольной территории. На площадке задействовано 114 строителей, используется пять единиц техники. Работы идут с опережением графика», — отмечается в сообщении.
В новой музыкальной школе размещаются репетиционные залы для хоров и оркестров, 20 классов для теоретических занятий, 26 классов для индивидуальных занятий пением и музыкой, зрительный зал со сценой, а таже библиотека и административные и технические помещения.

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#королёв
#строительство
#музыкальная школа
#министерство строительного комплекса мо
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«Не такие бедные, как кажется»: за что семья Тепляковых получит 28 млн от государства
20 августа 2024, 16:57

Фото: iStock/Elena Gromova

Несколько недель назад появились сообщения о том, что семью вундеркиндов Тепляковых хотят выселить из арендуемой квартиры. Владелица жилья якобы была не готова к тому, что в семье окажется так много детей и их число будет расти. О том, как многодетные родители едва не оказались на улице и о чем они настойчиво просили властей расскажет редакция «Радио 1».

Семья Тепляковых: кто они, чем известны


Многодетные супруги Тепляковы стали известны по всей стране в 2021 году, когда их девятилетняя дочь Алиса успешно сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ). Младшие дети семейства также последовали примеру сестры.
В начале августа в семье родился девятый ребенок по имени Альрик Финист Ольрион.

Несмотря на грудного ребенка у квартиросъемщиков, хозяин квартиры попросил их в скором времени освободить жилье.

Однако черная полоса в жизни семейства, похоже, все же закончилась. Стало известно, что Тепляковым будет предоставлена финансовая помощь в размере 28,7 миллиона рублей для покупки собственного жилья.


Просьбы к чиновникам


Тепляков не раз обращался к властям с просьбами о выделении дополнительной государственной поддержки семье. Он апеллировал тем, что помогает «улучшать демографию», поэтому остро нуждается в дополнительных квадратных метрах жилья. Недавно он опубликовал на своей странице в социальных сетях загадочный пост о том, что «Тепляковым удалось получить деньги, но это не точно».

К своему сообщению глава семейства прикрепил документ, который свидетельствует о том, что власти Москвы заметили критическое положение в их семье и решили оказать помощь. Поскольку Тепляковы желают остаться в Москве, власти предлагают им компенсацию в размере 28 миллионов рублей. Теперь семье предстоит решить, примут они предложенные средства или нет.

«Возможность получить деньги пришла. Теперь будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются», — прокомментировал новость многодетный отец.

Тепляков также поделился планами на будущее и намекнул, что продолжит заводить «новых Алис».

Фото: iStock/ArtemSam

На какие деньги живет семья


По словам Теплякова, аренда квартиры обходилась им в 90 тысяч рублей в месяц, хотя зарплата Евгения составляла лишь 70 тысяч. При этом все их юные таланты учатся в ВУЗах только на платной основе. Интересно, что оба родителя фактически не работают: Наталья в бессрочном декрете, а Евгений формально числится воспитателем в собственном детском саду.

Обсуждая события в семье Тепляковых, пользователи Сети выражают сомнения в том, что они действительно в чем-либо нуждаются.

«Все у них есть дома: питание, стиралка, утюг», «Они не такие бедные, как кажется», — предполагают комментаторы.

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В Клину на месте снесённой бани открыли благоустроенный Купеческий сквер
20 августа 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Клину после завершения благоустройства открыли Купеческий сквер, расположенный на месте снесённой бани. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Мы завершили работы по благоустройству Купеческого сквера. Новая территория станет удобным транзитом и местом отдыха для жителей и гостей округа. Всего в этом году в рамках программы благоустройства мы планируем обустроить 15 скверов», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как отметили в ведомстве, особое внимание во время благоустройства уделили озеленению территории. В сквере высажены новые деревья и кустарники, установлены системы освещения и видеонаблюдения. Обустроена зона отдыха, предназначенная для проведения досуга.

Баню, построенную в 1988 году, закрыли в 2018-м из-за аварийного состояния. Она оставалась заброшенной более пяти лет. На месте здания провели масштабные работы по созданию новой общественной зоны.

В сквере появились новые пешеходные дорожки, установлены теневые навесы, скамейки и урны, щиты с навигацией.

Сквер расположен на одной из самых древних улиц Клина, являющейся частью федерального проекта «Государева дорога». Ранее территория находилась в запустении. Теперь она стала новым местом притяжения для клинчан и гостей города, предлагая современное пространство для отдыха и прогулок.

Обустройство территории проводили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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