Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии

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Врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявил, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.
«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно. Такие люди способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака», — пояснил в беседе с «Известиями» Кузнецов.
При этом он призвал разграничивать понятия канцерофобии и здоровой онконастороженности. Последняя заключается в осознанном и рациональном отношении к своему здоровью, прохождении медобследований и т. д. Специалист добавил, что справиться с канцерофобией может помочь, в первую очередь, информированность.
До этого специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер спрогнозировал появление препаратов от сложных и неизлечимых заболеваний, однако цена на них будет огромной.
«Будут появляться молекулы, направленные на решение определённых задач даже не по излечению от болезни Х, а по резкому улучшению при болезни Х. Но цена вопроса, скорее всего, окажется чудовищной. Это связано с экономической моделью научно-практических разработок», отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот в Telegram для выявления предполагаемого рака кожи по фото в течение нескольких секунд.
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