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Психиатр Кузнецов назвал признаки канцерофобии

Психиатр Кузнецов заявил о вреде страха заболеть раком
18 июля 2024, 17:36
Фото: iStock/AlexRaths

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-психиатр, психотерапевт Сергей Кузнецов заявил, что навязчивый страх заболеть раком может перерасти в настоящую фобию – канцерофобии – и мешать вести полноценный образ жизни.
«Признаки канцерофобии — это тревога, беспокойное ожидание симптомов онкозаболевания, навязчивые мысли, что человек уже болен раком, но бессимптомно. Такие люди способны довести до абсурда опасность банальных болей в животе или воспаление слизистой оболочки рта. Человек может излишне щепетильно осматривать тело на предмет признаков рака», — пояснил в беседе с «Известиями» Кузнецов.

При этом он призвал разграничивать понятия канцерофобии и здоровой онконастороженности. Последняя заключается в осознанном и рациональном отношении к своему здоровью, прохождении медобследований и т. д. Специалист добавил, что справиться с канцерофобией может помочь, в первую очередь, информированность.



До этого специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер спрогнозировал появление препаратов от сложных и неизлечимых заболеваний, однако цена на них будет огромной.

«Будут появляться молекулы, направленные на решение определённых задач даже не по излечению от болезни Х, а по резкому улучшению при болезни Х. Но цена вопроса, скорее всего, окажется чудовищной. Это связано с экономической моделью научно-практических разработок», отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создали чат-бот в Telegram для выявления предполагаемого рака кожи по фото в течение нескольких секунд.

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Названа лучшая бригада подмосковной скорой помощи по итогам второго квартала
18 июля 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области выбрали лучшую бригаду скорой помощи по итогам второго квартала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Обзвон пациентов для оценки работы скорой проводит голосовой помощник Светлана. Робот связывается с пациентами, к которым накануне приезжала бригада, и просит оценить их работу по пятибалльной шкале.

На этот раз лучшей стала бригада Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи: врач Эдуард Чернышов, фельдшер Евгения Колкина, медбрат Михаил Маклецов и водитель Алексей Плещёв.
«На плечах скорой помощи лежит колоссальная нагрузка, и важно поддерживать наших медицинских работников. Для этого каждый квартал пациенты определяют лучшую бригаду региона. Все победившие в голосовании получают денежную премию», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что за второй квартал робот Светлана собрал более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года – свыше 500 тысяч.

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#московская область
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#здравоохранение
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Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами
18 июля 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента со множественными аневризмами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 62-летний мужчина с жалобами на сильную боль и покраснение ноги. Чувствительность была снижена, двигать ногой он не мог. КТ-исследование обнаружило опасное заболевание, которое и вызвало нарушения кровотока в левой ноге.

У пациента оказалась аневризма брюшной аорты, а также аневризмы подвздошных артерий, одна из которых была полностью тромбированной. Это состояние опасно не только нарушением кровотока и возможной потерей конечности, но и внезапной смертью из-за разрыва тонкой стенки аневризмы.
«Мы удалили аневризмы брюшной аорты и аневризм подвздошных артерий, выполнили аорто-бедренное протезирование. Операция длилась шесть часов. В итоге угроза жизни устранена, а кровоток в ноге полностью восстановлен», – рассказал хирург Алексей Варин.
Сейчас пациент уже выписан. Чувствительность и подвижность ноги врачам удалось восстановить.

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Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле
18 июля 2024, 13:39

Фото: iStock/Leandro Santiago

Двухлетнюю девочку, в горле которой застряла проволока, спасли врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девочку привела на осмотр её мать, женщина рассказала, что малышка подавилась во время завтрака и уже около недели чувствует боль и дискомфорт в горле. Врачи провели исследование с помощью фиброскопа и увидели, что в горле у ребёнка застряла проволока длиной более двух сантиметров.

«Мы удалили проволоку при помощи микрохирургической и эндоскопической техники. Девочка была под седацией и, благодаря максимально нетравмативному способу хирургического вмешательства, у ребёнка не осталось никаких внешних разрезов на теле», — рассказал глава отделения оториноларингологии МОНИКИ Виктор Егоров.
Он добавил, что если бы проволока дольше оставалась в горле, это могло привести к гнойным осложнениям.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали.

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#минздрав мо
#московская область
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На профессиональную премию медработников Подмосковья поступило более 200 заявок
18 июля 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 200 заявок подали медики Московской области на участие в премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат», экспертная оценка врачей-конкурсантов начнётся на следующей неделе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В настоящий момент поступило более 200 заявок на участие от наших медработников. Приём заявок на участие в премии для среднего медицинского персонала продолжается, а оценку врачей-конкурсантов экспертная комиссия начнёт проводить в симуляционном центре МОНИКИ уже с 22 июля», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве пояснили, что приём заявок на премию «Подмосковный врач» завершился, а также напомнили, что заявку на участие в премиях «Подмосковная медсестра/медбрат» и «Подмосковный фельдшер» можно подать до 15 августа включительно. Победителей ждут денежные выплаты.

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#минздрав мо
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#врачи
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#московская область
#подмосковье
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Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами
Врач Деревянкина назвала пять самых опасных признаков проблем с сердцем
18 июля 2024, 03:14

Фото: istock / manassanant pamai

Кардиолог Диана Деревянкина пояснила, как определить ранние признаки проблем с сердцем. О важности своевременного обращения за медицинской помощью она рассказала изданию Life.ru.
Как утверждает врач, из-за снижения насосной функции сердца в организме может задерживаться жидкость. Особенно сильно её можно заметить на ногах. Отеки, спровоцированные проблемами с сердцем, рассасываются очень медленно, симметричны на обеих ногах и распространяются снизу вверх. Обычно отёки возникают из-за медикаментозной терапии.

Также о развивающейся болезни сердца может свидетельствовать одышка в спокойном состоянии, во сне или при небольшой физической нагрузке. В основном этот признак возникает раньше боли в груди. Боль появляется от малых нагрузок или стресса, изредка распространяется на левую руку, шею или спину.

Из-за атеросклероза или проблемами с сердечными клапанами, затрудняющими циркуляцию крови, может ощущаться головокружение.

Врач подчеркнула, что стоит обращать внимание на эти симптомы и вовремя обращаться к специалистам для обеспечения своевременного лечения и предотвращения серьезных осложнений.

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Врач Козиев раскрыл судьбу укушенной гадюкой в Подмосковье женщины
17 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/SzymonBartosz

Заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Михаил Козиев заявил, что врачам удалось спасти и стабилизировать состояние 43-летней женщины, укушенной гадюкой в Московской области.
Он отметил, что женщину уже выписали, её жизнью и здоровью больше ничего не угрожает.

«Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям», — добавил в беседе с NEWS.ru Козиев.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.

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Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой
17 июля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года сделал более 500 тыс. звонков для оценки работы скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области проводят автоматизированный опрос пациентов о качестве работы бригад скорой. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта связывается с пациентом, к которому накануне выезжала бригада, и просит оценить её работу по пятибалльной шкале. Один балл означает «абсолютно плохо», а пять – «отлично».
«Сотрудники скорой первыми оказываются рядом с людьми, которым нужна медицинская помощь. Благодаря опросу жители могут выделить лучших сотрудников, которых мы дополнительно премируем по результатам работы за квартал и за год. С начала года робот выполнил уже более 500 тысяч звонков», – пояснил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, на основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи из числа врачей, фельдшеров, медсестёр, медбратьев и водителей с оценкой «отлично».

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#московская область
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Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару
17 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/istetiana

Диетолог Полина Журавлева заявила, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.
«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой. Но он очень опасен. Переварить такую пищу бывает непросто, а если после него идет основное, как правило, мясное блюдо, то желудок просто не справится», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности сальмонеллеза, заразиться которым проще всего через мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы.

«Профилактика сальмонеллеза включает: термическую обработку продуктов; тщательное мытье яиц и овощей перед употреблением; мытье посуды и разделочного инвентаря; соблюдение сроков хранения продуктов; использование фильтрованной воды; регулярное мытье рук», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

По её словам, при обнаружении у себя признаков отравления или этого заболевания надо незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.

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В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением
17 июля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы спасли мужчину, потерявшего при носовом кровотечении 1,5 литра крови. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой В ЛОР-отделения филиала №2 обратился 77-летний местный житель с жалобой на обильное носовое кровотечение. Со слов пациента, кровь шла несколько дней с небольшими паузами. Патология была связана с внезапным подъемом артериального давления: мужчина страдает гипертонической болезнью и для её лечения принимает разжижающие кровь лекарства», – говорится в сообщении.
Врачи стабилизировали давление, а затем выполнили тампонаду переднего и заднего отделов носа, то есть остановили кровотечение с помощью введения марлевого тампона. Для восполнения объёма кровопотери, а также поднятия гемоглобина и эритроцитов пациенту перелили кровь. Как выяснилось, всего за четыре дня пациент потерял около 1,5 литров крови.
«Для остановки носового кровотечения в крайнем случае показана перевязка наружной сонной артерии. Это позволяет заблокировать сосуд. В ходе операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию, а после с помощью иглы Дишана и натурных нитей перевязали артерию. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился. Операция исключит у него рецидивы в будущем», – сказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.
Уточняется, что операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас мужчина уже выписан.

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#минздрав мо
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#московская область
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