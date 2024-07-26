Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз

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Цирроз печени является одним из вероятных последствий злоупотребления алкоголем, при этом есть категория людей, у которых риск развития этого заболевания из-за спиртных напитков в разы больше, чем у остальных. Речь идёт о пациентах с гепатитом. Об этом предупредил главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Если человек переболел или болеет гепатитом, ему категорически нельзя употреблять спиртное, так как этанол ещё быстрее разрушает клетки печени, которая уже ослаблена болезнью. В результате, клетки печени гибнут, замещаются жировой тканью, и печень не может нормально функционировать. Она увеличивается в размерах, появляются боли, а в дальнейшем развивается цирроз», — сказал Холдин.Он подчеркнул, что печень является главной «лабораторией организма»: она участвует во всех обменных процессах, а также очищает кровь от токсинов.
Холдин также отметил, что если пациент с гепатитом полностью откажется от алкоголя и будет аккуратно лечиться, то сможет победить это опасное заболевание.
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