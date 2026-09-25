В МВД призвали минимизировать сведения о своих детях в соцсетях
Столичное ГУ МВД России призывает родителей сократить объём сведений о детях, публикуемых в социальных сетях. Это поможет уберечь ребёнка от мошенников, сообщили в пресс‑службе ведомства агентству ТАСС.
В полиции рекомендуют родителям совместно с детьми проверить настройки приватности в соцсетях и ограничить доступность личных данных о несовершеннолетних. Как пояснили в ГУ МВД, злоумышленники активно используют информацию из профилей детей: увлечения, любимые фильмы и игры, страхи и цитаты. Всё это помогает им выстроить диалог и составить психологический портрет жертвы. Опираясь на такие данные, преступники подбирают подход, который позволит им манипулировать ребёнком.
Чтобы снизить риски, в ведомстве советуют не ограничиваться контролем за действиями ребёнка, а выстраивать с ним доверительные отношения и помогать развивать критическое мышление и самоконтроль. Важно регулярно и системно объяснять детям, как работают схемы мошенников. В частности, стоит разбирать с ребёнком, почему слова преступников могут казаться убедительными, как они играют на эмоциях, зачем проявляют интерес к его проблемам и почему любые заманчивые предложения от незнакомцев зачастую несут угрозу.
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