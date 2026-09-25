В МВД призвали минимизировать сведения о своих детях в соцсетях

25 сентября 2026, 06:23

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Столичное ГУ МВД России призывает родителей сократить объём сведений о детях, публикуемых в социальных сетях. Это поможет уберечь ребёнка от мошенников, сообщили в пресс‑службе ведомства агентству ТАСС.