Власти Чукотки объяснили причину выхода медведей к людям

25 сентября 2026, 04:57

Власти Чукотки заявили о резком росте популяции бурых медведей

Фото: iStock/JMrocek

На Чукотке участились случаи выхода бурых медведей к населённым пунктам. Как пояснили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, этому способствует рост численности хищников, снижение популярности охоты на них и нехватка основного корма — лосося.