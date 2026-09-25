Власти Чукотки объяснили причину выхода медведей к людям
На Чукотке участились случаи выхода бурых медведей к населённым пунктам. Как пояснили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, этому способствует рост численности хищников, снижение популярности охоты на них и нехватка основного корма — лосося.
По данным ведомства, популяция медведей на полуострове продолжает увеличиваться. Если в 2025 году здесь насчитывалось 3453 особи, то сейчас их уже 3730. Из-за роста численности обостряется конкуренция за территорию. В первую очередь с привычных участков вытесняют молодых зверей, и они вынуждены искать пропитание ближе к человеческому жилью.
Важную роль играет и ситуация с кормовой базой. Лосось — ключевой источник питания медведей в летне-осенний период. При слабом ходе рыбы животные меняют традиционные маршруты и тянутся туда, где можно найти еду: к оленьим стадам, мусорным площадкам, кладбищам, а порой и прямо к посёлкам.
Ещё один фактор — снижение популярности охоты на бурого медведя. Из-за этого звери постепенно утрачивают естественный страх перед человеком.
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