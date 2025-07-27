В Госдуме ответили на слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

27 июля 2025, 21:21

Депутат Боярский назвал нелепым вбросом слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

Фото: istockphoto/gutaper

Слухи о блокировке мессенджера WhatsApp* в России являются нелепым вбросом. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на председателя информационного комитета Госдумы, депутата Сергея Боярского.





Таким образом собеседник отреагировал на заявление журналистки Анастасии Кашеваровой, которая сообщила, что с 1 августа в стране заблокируют VPN и WhatsApp*. Она уточнила, что указанный мессенджер является мессенджером ВСУ, мошенников и вербовщиков.



Кашеварова заявила, что через WhatsApp* украинские военные узнавали маршруты военных и журналистов.





«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал парламентарий.