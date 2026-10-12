Психиатр объяснил, как распознать игровую зависимость у подростка

12 октября 2026, 13:34

Нарколог: зависимость от игр проявляется потерей контроля и проблемами со сном

Фото: istockphoto / EKKAPHAN CHIMPALEE

Игровая зависимость у подростков может проявляться в нарушении сна, снижении успеваемости и конфликтах с близкими. Особую опасность представляют лутбоксы — игровые наборы со случайными предметами, механизм получения которых напоминает азартные игры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психиатр-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов.