Психиатр объяснил, как распознать игровую зависимость у подростка
Игровая зависимость у подростков может проявляться в нарушении сна, снижении успеваемости и конфликтах с близкими. Особую опасность представляют лутбоксы — игровые наборы со случайными предметами, механизм получения которых напоминает азартные игры. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психиатр-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов.
По словам специалиста, подростки особенно уязвимы из-за особенностей развития мозга. Префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, продолжает созревать примерно до 25 лет, а система вознаграждения в подростковом возрасте отличается повышенной активностью.
Лутбоксы используют принцип случайного подкрепления: игрок не знает заранее, после какой попытки получит награду. Это побуждает снова и снова совершать покупки или открывать наборы. Дополнительно интерес поддерживают яркая графика, звуковые эффекты и возможность похвастаться полученными предметами перед друзьями.
За последний год в азартных играх участвовали 17,9% подростков в мире, а в Северной Америке — 33,7%. В США доля старшеклассников с проблемным гемблингом выросла с 4,2% в 2018 году до 8,3% в 2022 году. В России расходы подростков на лутбоксы и игровые скины могут достигать сотен тысяч рублей.
Согласно МКБ-11, игровое расстройство диагностируют, если на протяжении 12 месяцев одновременно наблюдаются три признака: человек теряет контроль над игрой, ставит её выше других интересов и повседневных дел, а также продолжает играть, несмотря на негативные последствия.
Родителям стоит обратить внимание на стойкие нарушения сна, резкое снижение успеваемости, ухудшение отношений с семьёй и друзьями. Тревожным признаком также может быть сильная раздражительность или тревога, возникающая при попытках ограничить время за игрой.
Для коррекции зависимости специалист рекомендует установить в семье чёткие правила использования цифровых устройств и убирать гаджеты из спальни за 90 минут до сна. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к специалисту. Одним из основных методов лечения является когнитивно-поведенческая терапия. При наличии депрессии или синдрома дефицита внимания и гиперактивности врач может включить в комплексное лечение медикаменты.
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