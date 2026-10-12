Психиатр объяснил, почему чтение о болезнях может вызывать симптомы

12 октября 2026, 12:54

Тревога из-за болезней может провоцировать реальные физические ощущения

Фото: istockphoto / Pheelings Media

У людей с повышенной тревожностью и склонностью к ипохондрии чтение о симптомах заболеваний может сопровождаться появлением реальных физических ощущений. Об этом RT рассказал врач-психиатр и нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.





По словам специалиста, тревога влияет на работу вегетативной нервной системы. В результате могут учащаться сердцебиение и дыхание, возникать тошнота, головокружение, мышечное напряжение, дискомфорт и боль в разных частях тела.



Когда человек читает о конкретном заболевании и начинает внимательно прислушиваться к организму, он может замечать ощущения, на которые раньше не обращал внимания. Обычные физиологические реакции при этом иногда воспринимаются как признаки болезни.



Ожидание определённого симптома способно провоцировать его появление или усиливать уже существующие ощущения. В психологии это называют ноцебо-эффектом. Постоянный поиск медицинской информации в интернете также может усиливать тревогу: человек замечает непривычное ощущение, подозревает серьёзное заболевание и изучает симптомы, после чего найденная информация укрепляет его опасения.



Если человек находит подтверждение отсутствия болезни, тревога временно снижается. Однако облегчение быстро проходит, и возникает желание снова проверять симптомы и искать подтверждение своей безопасности. Со временем такое поведение может стать навязчивым: человек тратит всё больше времени на изучение медицинской информации и неоднократно проверяет одни и те же признаки.



Для выраженной тревоги о здоровье, связанной с поиском медицинской информации в интернете, в англоязычной литературе используют термин «киберхондрия». Как пояснил Исаев, это не обязательно означает клиническую зависимость, хотя постоянный поиск информации и кратковременное облегчение могут напоминать зависимое поведение.



«Если тревога о здоровье становится постоянной, а поиск информации трудно контролировать, стоит обратиться к специалисту. При этом новые или выраженные физические симптомы нельзя автоматически объяснять тревожностью: сначала необходимо оценить возможные медицинские причины», — подчеркнул врач.