Юрист рассказала, можно ли отменить аренду жилья при шумных соседях
Человек вправе расторгнуть договор аренды квартиры, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих проживанию. Об этом в беседе с RT сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
Если владелец квартиры знал о шумных соседях до подписания договора, обращался в полицию по этому поводу и не сообщил об этом арендатору, последний имеет право расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги, отметила юрист. Согласно её мнению, шумные соседи, которые мешают нормально жить, являются важным условием, особенно для семей с детьми.
Георгиева подчеркнула, что владелец обязан предоставить жильё, соответствующее всем требованиям для комфортного проживания. Однако, если собственник недвижимости не был в курсе проблемы с соседями до подписания договора или шумные соседи въехали в дом после этого, такие обстоятельства не могли быть известны на момент заключения сделки, и вина владельца исключена, заключила юрист.
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