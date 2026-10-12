Юрист рассказала, можно ли отменить аренду жилья при шумных соседях

12 октября 2026, 12:58

Юрист Георгиева: аренду жилья можно отменить при шумных соседях

Фото: iStock/Dima Berlin

Человек вправе расторгнуть договор аренды квартиры, если собственник умолчал об известных ему обстоятельствах, мешающих проживанию. Об этом в беседе с RT сообщила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.