С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге пройдут Дни креативной экономики

12 октября 2026, 12:06

Фото: Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»

С 28 по 30 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдут Дни креативной экономики — масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.





Дни креативной экономики соберут вместе представителей крупного бизнеса, малых и средних предприятий, государственных органов, образовательных учреждений, институтов развития и профессионального сообщества стран СНГ. Основные мероприятия состоятся в Таврическом Дворце, МФК «Лахта Центр» и креативном пространстве «РАСКРОЙ».



Организацией мероприятия занимаются Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Министерство экономического развития Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ПАО «Газпром». Также поддержку оказывают Совет Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.



Новый формат включает несколько тематических направлений: «Креативный код. Россия», «Креативный код. Технологии», «Креативный капитал», «Сценарии развития креативных индустрий до 2050 года» и «Содружество моды». Эти треки охватывают широкий спектр креативных индустрий, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры.





«Создание единой ежегодной федеральной площадки для развития креативных индустрий даст системный результат. Год назад, Минэкономразвития России как регулятор сферы креативной экономики запустило форум «Креативный код», впервые собрав представителей малого бизнеса всех индустрий, региональных и федеральных органов власти. В этом году мы совместно с ключевыми игроками этой сферы приняли решение о проведении Дней креативной экономики, объединив вопросы законодательства, регуляторики, развития бизнеса и построения системных инструментов для креативных индустрий, чтобы продолжить взаимодействие по всем ключевым темам: законодательной поддержки, интеграции крупного бизнеса в креативную повестку, разработки сквозных инструментов развития индустрий. Особое внимание уделим развитию диалога между регуляторами, институтами развития, отраслями и регионами, а также повышению экспертности представителей всех отраслей», — заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.