С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге пройдут Дни креативной экономики
С 28 по 30 октября 2026 года в Санкт-Петербурге пройдут Дни креативной экономики — масштабное мероприятие для обсуждения перспектив развития креативных индустрий, обмена лучшими практиками и реализации совместных проектов.
Дни креативной экономики соберут вместе представителей крупного бизнеса, малых и средних предприятий, государственных органов, образовательных учреждений, институтов развития и профессионального сообщества стран СНГ. Основные мероприятия состоятся в Таврическом Дворце, МФК «Лахта Центр» и креативном пространстве «РАСКРОЙ».
Организацией мероприятия занимаются Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Министерство экономического развития Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ПАО «Газпром». Также поддержку оказывают Совет Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.
Новый формат включает несколько тематических направлений: «Креативный код. Россия», «Креативный код. Технологии», «Креативный капитал», «Сценарии развития креативных индустрий до 2050 года» и «Содружество моды». Эти треки охватывают широкий спектр креативных индустрий, включая гастрономию, архитектуру, народные художественные промыслы и видеоигры.
«Создание единой ежегодной федеральной площадки для развития креативных индустрий даст системный результат. Год назад, Минэкономразвития России как регулятор сферы креативной экономики запустило форум «Креативный код», впервые собрав представителей малого бизнеса всех индустрий, региональных и федеральных органов власти. В этом году мы совместно с ключевыми игроками этой сферы приняли решение о проведении Дней креативной экономики, объединив вопросы законодательства, регуляторики, развития бизнеса и построения системных инструментов для креативных индустрий, чтобы продолжить взаимодействие по всем ключевым темам: законодательной поддержки, интеграции крупного бизнеса в креативную повестку, разработки сквозных инструментов развития индустрий. Особое внимание уделим развитию диалога между регуляторами, институтами развития, отраслями и регионами, а также повышению экспертности представителей всех отраслей», — заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Основное внимание на Днях креативной экономики будет уделено будущим перспективам креативного сектора, взаимодействию федеральных и региональных властей с бизнесом, укреплению международного сотрудничества, поддержке локальных брендов, развитию технологий, подготовке кадров и созданию новых возможностей для предпринимателей и творческих коллективов. Международная часть форума охватит вопросы законодательного регулирования креативной экономики и укрепления взаимодействия между странами СНГ.
Ключевым элементом программы станут презентации актуальных творческих проектов и модные показы, где ведущие дизайнеры из российских регионов и стран Содружества продемонстрируют свои коллекции, подчеркивая потенциал национальных брендов и возможности для сотрудничества в креативной сфере.
Деловая программа технологического направления будет дополнена культурной программой пятого юбилейного фестиваля ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», который впервые объединит все креативные отрасли, демонстрируя системный подход компании к развитию креативного сектора.
Специальный онлайн-марафон «Мой бизнес. Креативный код», запланированный на 30 октября в студии ТАСС, будет включать интервью с представителями Минэкономразвития России, институтов развития, крупного бизнеса и лидеров креативных индустрий. Для участников Дней креативной экономики подготовлена насыщенная культурная программа.
Регистрация для участников доступна по ссылке до 23 октября 2026 года.