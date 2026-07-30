Женщина попросила компенсировать свадебный подарок спустя почти 40 лет

30 июля 2026, 07:57

Фото: iStock/Palina Kuchur

Жительница США решила развестись с мужем после почти 40 лет брака. Узнав о расставании, сестра мужчины потребовала вернуть подарок, врученный молодоженам на свадьбе в 1987 году. Об этом сообщает «Лента.ру».