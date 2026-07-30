Женщина попросила компенсировать свадебный подарок спустя почти 40 лет
Жительница США решила развестись с мужем после почти 40 лет брака. Узнав о расставании, сестра мужчины потребовала вернуть подарок, врученный молодоженам на свадьбе в 1987 году. Об этом сообщает «Лента.ру».
Родственница заявила, что тогда подарила паре кофеварку. Техника давно вышла из строя, поэтому супруги выбросили ее. В ответ на это женщина предложила бывшей невестке приобрести новую кофеварку взамен старой.
Героиня истории не ответила на просьбу. Участники общего семейного чата посмеялись над претензией. Несколько родственников решили найти старую сломанную кофеварку и вручить ее женщине в качестве шуточного подарка.
Уважительнее было бы сохранить нейтралитет и не превращать семейный конфликт в спор о давно выброшенной кофеварке. Если сестра хотела поддержать брата, она могла сделать это словами и заботой, а не финансовыми требованиями к его бывшей жене.
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