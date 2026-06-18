Психиатр объяснила, как отличить детские капризы от тревожного расстройства

18 июня 2026, 09:49

Врач Перепечина: капризы ребенка могут оказаться тревожным расстройством

Фото: iStock/corrigan201

Тревожный ребенок может казаться капризным, упрямым или даже агрессивным, однако такое поведение далеко не всегда связано с особенностями характера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила детский психиатр «СМ-Клиника» для детей Кристина Перепечина.