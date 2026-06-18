Психиатр объяснила, как отличить детские капризы от тревожного расстройства
Тревожный ребенок может казаться капризным, упрямым или даже агрессивным, однако такое поведение далеко не всегда связано с особенностями характера. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила детский психиатр «СМ-Клиника» для детей Кристина Перепечина.
Эксперт утверждает, что психика ребенка еще находится в стадии формирования, что затрудняет вербальное выражение своих чувств и переживаний. Вследствие этого тревога может проявляться в виде капризов, сопротивления, нежелания ходить в школу, участвовать в общественных мероприятиях или общаться с ровесниками.
Тревожные дети особенно остро реагируют на оценку окружающих, страшатся критики и стремятся соответствовать ожиданиям взрослых. Это усиливает их неуверенность в себе и усугубляет тревожное состояние. Перепечина подчеркнула, что длительное эмоциональное напряжение негативно сказывается на нервной системе ребенка.
Важную роль играет также эмоциональный фон. Капризы и упрямство, вызванные тревожностью, часто сопровождаются симптомами стресса. Тревога приводит к увеличению уровня кортизола и адреналина, что вызывает физиологические изменения: потливость, покраснение кожи, дрожь и другие проявления.
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