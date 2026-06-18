Врачи назвали самые опасные для поджелудочной железы диеты
Диеты, основанные на длительном голодании, питании один раз в день и чередовании строгих ограничений с эпизодами переедания, могут спровоцировать острый панкреатит. Об этом сообщили врачи из Первой аффилированной больницы медицинского факультета Чжэцзянского университета изданию South China Morning Post (SCMP).
Эксперты утверждают, что подобные схемы похудения создают повышенную нагрузку на поджелудочную железу. По словам медиков, во время продолжительного голодания орган функционирует в условиях минимальной активности. Когда человек начинает употреблять большое количество жирной пищи, поджелудочная железа вынуждена резко активизировать выработку ферментов для её переваривания. В отдельных случаях это может привести к повреждению тканей и воспалению железы.
Врачи отмечают, что всё чаще сталкиваются с молодыми пациентами, у которых возникают проблемы с пищеварительной системой из-за агрессивных методов похудения. Специалисты советуют снижать вес постепенно, избегая длительного воздержания от пищи, редких трапез и резких ограничений в питании.
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