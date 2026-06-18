Врачи назвали самые опасные для поджелудочной железы диеты

18 июня 2026, 09:05

SCMP: питание один раз в день может вызвать острый панкреатит

Фото: iStock/RossHelen

Диеты, основанные на длительном голодании, питании один раз в день и чередовании строгих ограничений с эпизодами переедания, могут спровоцировать острый панкреатит. Об этом сообщили врачи из Первой аффилированной больницы медицинского факультета Чжэцзянского университета изданию South China Morning Post (SCMP).