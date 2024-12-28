Психиатр рассказал, как справляться с ПТСР

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее, в том числе, у вернувшихся с СВО бойцов, лечится комплексным подходом — психологическим, медицинским и социальным. Об этом заявила медицинский психолог отделения медико-психологической помощи РКПБ Гузель Мухамадиева. По ее словам, при выявлении тревожных признаков следует сразу обращаться за помощью к специалистам.
«Главное, что важно для всех, — это нормализация состояния, создание безопасной среды. Ведь многие утрачивают собственные типы мировоззрения, у них падает базовое доверие к миру, падает уровень функционирования — эмоциональное и физическое состояние не такое, как было раньше», — пояснила она в беседе с «Татар-информом».Вместе с тем завотделения, психиатр Раиль Гарипов поделился, что чаще всего к ним обращаются с жалобами на ночные крики, разговоры, просыпания, бессонницу и кошмары. Врач напомнил о «золотой фразе» для людей с ПТСР: «Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию», и рассказал об истории одного из пациентов, который вернувшись с СВО устроился в такси.
«Состояние изменилось во время празднования Дня города. Этот праздник мы отмечаем достаточно шикарно. В этот день он работал в такси. Начался салют — в это время ему в голову пришли картинки боевых действий. Сразу рефлекторно он начал прятать голову под руль, потому что вновь возникли ощущения, что он оказался в зоне боевых действий под обстрелом», — рассказал психиатр.Читайте также:
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