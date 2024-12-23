Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах

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Для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и заранее строить планы на праздники, чтобы не провести их дома. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, чтобы восполнить внутренние сил во время праздников, нужно отдавать предпочтение активному отдыху.
«А что портит отдых, и чего следует избегать? Как я уже сказала, это гаджеты любого типа, любые дисплеи. Также это люди, которые, скажем так, высасывают из вас энергию, тратят ваши ресурсы и с которыми вы, возможно, часто ссоритесь и пребываете в негативной атмосфере. Вот это вам совершенно не нужно для того, чтобы качественно отдохнуть», — рассказала психолог в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время эксперт сервиса Grow Food Ксения Забатурина поделилась советами о питании, как уберечь здоровье в новогодние праздники. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что не следует голодать в ожидании курантов, так как это приведет к перееданию. Также желательно отказаться от майонеза, заменив его более легкими альтернативами, и пить стакан воды после каждого бокала с алкоголем.
«Продумайте физическую активность еще до праздников — это поможет быстрее справиться с последствиями застолья. Посетите катки под открытым небом, горнолыжные станции или отправьтесь на прогулку по украшенным новогодним паркам», — добавила Забатурина.Читайте также:
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