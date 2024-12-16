Проблемы с психическим здоровьем населения достигли масштабов пандемии

Фото: iStock/sqback
По всему миру наблюдается ухудшение психического здоровья граждан. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Отмечается, что пандемия психического здоровья заполоняет все рабочие места в мире, а факторы, влияющие на этот кризис, варьируются от стоимости жизни и массового использования социальных сетей.
Длительное ухудшение психического здоровья усугубилось после пандемии коронавируса, отмечает издание, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалист по психическому здоровью из ВОЗ Дэн Чисхолм подчеркнул, что в мире пока не удалось достичь допандемийного уровня психического здоровья населения.
Также из сведений ВОЗ и Международной организации труда следует, что из-за депрессии и тревоги граждане теряют порядка 12 миллиардов рабочих дней в год. Это создаёт ущерб для мировой экономики, который оценивается в триллион долларов.
Читайте также:
Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом
«Это табу»: Нейропсихолог сообщила, сколько по времени детям безопасно находиться в сети
Нейропсихолог назвала неожиданную причину ранней деменции
Длительное ухудшение психического здоровья усугубилось после пандемии коронавируса, отмечает издание, ссылаясь на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалист по психическому здоровью из ВОЗ Дэн Чисхолм подчеркнул, что в мире пока не удалось достичь допандемийного уровня психического здоровья населения.
Также из сведений ВОЗ и Международной организации труда следует, что из-за депрессии и тревоги граждане теряют порядка 12 миллиардов рабочих дней в год. Это создаёт ущерб для мировой экономики, который оценивается в триллион долларов.
Читайте также:
Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом
«Это табу»: Нейропсихолог сообщила, сколько по времени детям безопасно находиться в сети
Нейропсихолог назвала неожиданную причину ранней деменции
Анастасия Чинкова