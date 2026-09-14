Vogue назвал силуэты 1990-х ключевым трендом осени 2026 года
Осенью 2026 года в моду вернется лаконичная эстетика 1990-х: дизайнеры сделают ставку на юбки-карандаши, брюки-сигареты и пальто миди. Интерес к этому направлению усилился после премьеры сериала Райана Мерфи «История любви», посвященного стилю Каролин Бессетт-Кеннеди. Об этом сообщает Vogue.
В новых линейках Toteme, Celine и Calvin Klein появились вещи с четкими силуэтами и сдержанной палитрой. На подиумах модели показали однобортные пальто средней длины, водолазки и топы с высоким воротом. Основу осеннего гардероба составят прямые юбки, узкие укороченные брюки и минималистичные верхние слои. Такой стиль отсылает к моде конца XX века, где главную роль играли простые формы и аккуратный крой.
В 1990-е брюки-сигареты и другие лаконичные модели обычно носили с простыми вещами, подчеркивающими силуэт. Их сочетали с тонкими водолазками, облегающими футболками, рубашками мужского кроя и минималистичными топами. Поверх часто надевали прямые жакеты с чуть расширенной линией плеч, кожаные куртки или длинные шерстяные пальто.
Популярностью также пользовались юбки-карандаши, платья-комбинации, джинсы с высокой посадкой, широкие брюки и костюмы в нейтральных оттенках — черном, сером, бежевом, темно-синем. Образ дополняли лоферами, туфлями-лодочками, ботильонами на небольшом каблуке или простыми белыми кроссовками. Среди аксессуаров особенно востребованы были компактные сумки на короткой ручке, тонкие ремни, небольшие солнцезащитные очки и лаконичные украшения.
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