Vogue назвал силуэты 1990-х ключевым трендом осени 2026 года

14 сентября 2026, 13:49

Vogue: Брюки-сигареты и юбки-карандаши из 90-х станут трендом осени

Фото: iStock/Egor Lintvarev

Осенью 2026 года в моду вернется лаконичная эстетика 1990-х: дизайнеры сделают ставку на юбки-карандаши, брюки-сигареты и пальто миди. Интерес к этому направлению усилился после премьеры сериала Райана Мерфи «История любви», посвященного стилю Каролин Бессетт-Кеннеди. Об этом сообщает Vogue.