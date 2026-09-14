Генетик Апт объяснил, почему туберкулез может развиваться стремительно

14 сентября 2026, 13:27

Генетик Апт: грубый дефект в одном гене дает скоротечный туберкулез

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Тяжесть и скорость развития туберкулеза во многом зависят от особенностей работы иммунной системы, рассказал главный научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Центрального НИИ туберкулеза, доктор биологических наук Александр Апт. Критические нарушения в одном гене способны привести к быстрому течению инфекции.