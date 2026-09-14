Генетик Апт объяснил, почему туберкулез может развиваться стремительно
Тяжесть и скорость развития туберкулеза во многом зависят от особенностей работы иммунной системы, рассказал главный научный сотрудник лаборатории иммуногенетики Центрального НИИ туберкулеза, доктор биологических наук Александр Апт. Критические нарушения в одном гене способны привести к быстрому течению инфекции.
В беседе с «Газетой.Ru» ученый пояснил, что такие генетические поломки встречаются у сравнительно небольшой части пациентов. Они заметно снижают способность организма сдерживать микобактерии.
Гораздо чаще врачи сталкиваются с сочетанием небольших генетических особенностей. Каждая из них по отдельности не лишает иммунитет защиты, однако вместе они мешают полностью подавить инфекцию. В результате человек долго противостоит возбудителю, а заболевание сохраняется годами.
На продолжительность лечения влияет и наследственная чувствительность к препаратам. Гены задают скорость переработки лекарств и определяют, какую концентрацию они смогут набрать в тканях и органах.
Апт отметил, что борьба человека с инфекционными агентами напоминает постоянное эволюционное соревнование. Патогены получают преимущество из-за высокой скорости размножения. Даже микобактерии, которым для деления требуется около суток, за пару месяцев могут сформировать многомиллионную популяцию.
По словам специалиста, человечество пока не смогло окончательно устранить туберкулез именно из-за быстрого приспособления микроорганизмов. Отношения между возбудителем и хозяином сохраняют биологическое равновесие.
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