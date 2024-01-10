Партнеру женщины, которая пять лет отказывается от секса, дали совет

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Эксперт по отношениям Рич Юзвяк дал совет мужчине, чья партнерша отказывается от интимной близости на протяжении 5 лет. Об этом он пишет в колонке для издания Slate.
Мужчина в письме поделился, что его женщина никогда ни достигала организма ни с одним партнером. При этом, сексуальная жизнь в начале их отношения была достаточно активной. Позже женщине сделали операцию на половых органах, и секс с проникновением стал доставлять ей боль. Она стала просить доставлять ей удовольствие по другому, но сама отказывается доставлять удовольствие автору письма.
«Если она работает руками, то жалуется на боль в запястье, делает минет — на боль в коленях. Говорит, нам нужно больше обниматься и нежничать, но я этого уже не хочу, меня просто все раздражает», — пожаловался мужчина.
Юзвяк посетовал мужчине довериться своей спутнице, когда она жалуется на боли, но не заставлять ее идти к врачу. Также он порекомендовал прислушаться к ее просьбе и чаще обниматься.
«И если вам не совсем отвратительно, полагаю, вам нужно попробовать заниматься сексом так, как нравится ей. Может быть, ей нужен этот фокус на себе самой прямо сейчас. В любом случае она заслуживает эмпатии: ее тело перенесло травматический опыт, негативно повлиявший на сексуальную жизнь. Пусть интим вертится вокруг нее, пока ей не станет достаточно комфортно, чтобы снова сконцентрироваться на ваших желаниях», — дал совет эксперт.
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