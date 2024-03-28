Психиатр Фомин заявил об ужасных последствиях самолечения антидепрессантами

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Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал об опасности употребления антидепрессантов без назначения врача.
Он отметил, что неправильно подобранные и принимаемые препараты могут сделать человека неадекватным и лишь усугубить болезнь.
А заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской КБ, кандидат медицинских наук Алексей Проценко отметил, что приём антибиотиков опасен при заболеваниях, передающихся половым путём, поскольку может перевести их в скрытую форму.
Ранее стало известно, что препарат «Виагра» способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера.
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«Антидепрессанты относятся к сильнодействующим лекарственным препаратам, их нельзя купить в аптеке без рецепта от врача. Но если человек каким-то образом смог достать психотропный препарат без назначения, это может привести к ужасным последствиям. У большинства антидепрессантов большой перечень побочных эффектов», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Фомин.
«Приём антибиотиков также нередко переводит эти инфекции в скрытую форму, и они остаются недолеченными. Они приводят к вялотекущим воспалительным процессам. При хроническом течении хламидиоза могут поражаться суставы и глаза. При сифилисе бледная спирохета может поражать все органы и ткани, включая мозг», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Проценко.
Ранее стало известно, что препарат «Виагра» способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера.
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Мелисса Тимофеева