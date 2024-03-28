Психиатр Фомин заявил об ужасных последствиях самолечения антидепрессантами

Переутомление является одним из символов современной эпохи, в которой конкурентным преимуществом считается способность работать сверхурочно. Переутомление возникает за счёт нарушений в режиме труда и отдыха, депривации сна, неправильного питания и низкой физической активности. Об этом рассказали специалисты Химкинской областной больницы.