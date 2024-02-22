Психиатр Шуров рассказал об основных признаках депрессии

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Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров подчеркнул, что признаками депрессии – психиатрического диагноза – являются пониженное настроение и уход в негатив.
Он отметил, что отличие депрессивного состояния от просто плохого настроения, которое может быть у каждого, состоит в долговременности.
Он подчеркнул, что при таких симптомах необходимо обращаться к врачу, который поможет диагностировать заболевание и назначит лечение.
Ранее врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
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«По диагностическим критериям: не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Всё уходит в негатив. Я бы ещё от себя добавил очень тяжёлые мысли», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.
Ранее врач-психиатр Виктор Рудов заявил, что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), проявляющийся в расстройстве поведения, лечится с помощью препаратов различных групп.
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Мелисса Тимофеева