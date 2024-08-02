«Убегают избитыми, но возвращаются»: психиатр объяснил, почему люди выбирают абьюзивные отношения

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В настоящее время слово «абьюзер» стало очень популярным. О таком типе поведения часто шутят в юмористических роликах, а психологи уделяют ему много внимания. Это связано с тем, что тема абьюзивных отношений является серьёзной и сложной.
Как выйти из таких отношений в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. По словам специалиста, есть люди, которым абьюзивные отношения нравятся.
«Есть люди, которым хорошо только тогда, когда им плохо, когда есть возможность пожаловаться. Если отношения не нравятся, из них нужно просто выходить. Когда двадцать лет назад я начинал работать на телефоне доверия, нам часто звонили жертвы домашнего насилия. Они были избиты, убегали, им помогали, но они обратно возвращались в эти отношения, как итог их калечили или убивали. Если они не хотят выйти из этих отношений и придумывают себе различные поводы остаться — это их выбор», — сказал психиатр.
Эксперт утверждает, что существует множество причин, по которым люди остаются в абьюзивных отношениях. Некоторые боятся, что их дети останутся без отца, другие — что у них не будет средств к существованию.
«Если человек решил, что он больше не может так дальше жить, есть возможность подать на развод или обратиться за помощью в органы внутренних дел. Человек всегда сам принимает решение. Ему могут оказать помощь и поддержку родные, близкие или психологи, но принять за человека решение — нет», — добавил Теслер.
Александр пояснил, что человеку, который остаётся в абьюзивных отношениях из-за денег, стоит подумать о том, как он может самостоятельно обеспечить себя. Он добавил, что проблемы выйти из таких отношений нет, есть проблема принять решение.
«Было бы неплохо посоветоваться с кем-либо. Однако принимать решение можно только самому, потому что человек, который наталкивает тебя на это останется виноватым. Человек сам перекусывает пуповину, никто за него её не перекусит», — заключил специалист.
Если вам не удаётся найти подходящего партнёра, не нужно «искать кого-то», не надо держаться руками и ногами за деструктивных «партнеров». Если вы поставите себя на первое место и будете реализовывать в любимом деле, ваша жизнь никогда не будет скучной, серой, бедной эмоциями и впечатлениями.
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Дарья Осипова