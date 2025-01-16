«Отклонения»: Психолог объяснила, откуда у россиян любовь к скандальному и мистическому

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Социальные опросы показывают, что излюбленными телепрограммами россиян являются скандальные ток-шоу и мистические «Битвы экстрасенсов», а самыми читаемыми новостями – сплетни и хейт.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что любовь ко всему скандальному является признаком нехватки дофамина.
По ее словам, с помощью «желтухи» люди добирают эмоции, которых им не хватает в жизни, и в этом нет никаких психологических отклонений.
Она добавила, что многие находят острые ощущения в другом: путешествуют, ругаются с родными, придумывают хобби и развлечения.
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«Все «Битвы экстрасенсов», скандальные ток-шоу — это как раз про зрелище. Люди питаются этими эмоциями, и чаще это означает нехватку заряда эмоций в жизни. Это про общий уровень дофамина. При положительных и отрицательных эмоциях гормональный уровень примерно одинаковый — неважно, ругаетесь ли, смеетесь ли, плачете ли. Качество эмоций на уровень гормонов не влияет, здесь важна интенсивность и эмоциональная вовлеченность», — объяснила психолог.
По ее словам, с помощью «желтухи» люди добирают эмоции, которых им не хватает в жизни, и в этом нет никаких психологических отклонений.
«Люди, у которых жизнь, если говорить прямо, скучна, потому что те, у которых насыщенная жизнь (много развлечений, работы, соблазнов, ресурсов), телевизор либо не смотрят, либо останавливаются на каких-то познавательных подкастах. Поэтому это не психологическое отклонение, а компенсация простого наслаждения», — сказала Сальникова.
Она добавила, что многие находят острые ощущения в другом: путешествуют, ругаются с родными, придумывают хобби и развлечения.
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Анастасия Бондарева